Tương quan sức mạnh quân sự giữa Thái Lan và Campuchia

Thái Lan thực hiện không kích dọc biên giới Campuchia sau khi hai nước cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận đình chiến do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Thái Lan sáng 8/12 đã tiến hành các cuộc không kích dọc khu vực biên giới đang tranh chấp với Campuchia, theo thông báo từ quân đội nước này, sau khi cả hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

Căng thẳng đã leo thang kể từ tháng trước, khi Thái Lan đình chỉ các biện pháp hạ nhiệt tình hình sau vụ một binh sĩ Thái bị thương nặng bởi mìn. Bangkok cho rằng những quả mìn này mới được Campuchia cài đặt, nhưng Phnom Penh bác bỏ cáo buộc.

Ngân sách quốc phòng và lực lượng mặt đất

Bối cảnh quân sự giữa hai nước có sự chênh lệch đáng kể.

Campuchia bước vào năm 2024 với ngân sách quốc phòng khoảng 1,3 tỷ USD và lực lượng quân đội thường trực gồm 124.300 người, được hình thành từ việc sáp nhập quân đội trước đây với hai lực lượng kháng chiến. Lục quân là lực lượng lớn nhất của Campuchia với khoảng 75.000 binh sĩ, sở hữu hơn 200 xe tăng chiến đấu và khoảng 480 khẩu pháo các loại.

Trong khi đó, Thái Lan – quốc gia được Mỹ xếp vào nhóm đồng minh ngoài NATO quan trọng – sở hữu quân đội lớn hơn và được đầu tư mạnh hơn, với ngân sách quốc phòng 5,73 tỷ USD trong năm 2024 và hơn 360.000 quân nhân thường trực.

Riêng lục quân Thái Lan có tổng cộng 245.000 người, trong đó ước tính có khoảng 115.000 lính nghĩa vụ.

Lực lượng này vận hành gần 400 xe tăng, hơn 1.200 xe thiết giáp chở quân cùng khoảng 2.600 loại pháo binh. Ngoài ra, lục quân Thái còn sở hữu đội bay riêng gồm máy bay chở khách, nhiều trực thăng, trong đó có hàng chục chiếc Black Hawk do Mỹ sản xuất, cùng nhiều thiết bị bay không người lái.

Không quân

Không quân Campuchia có khoảng 1.500 quân nhân, vận hành một lực lượng nhỏ gồm 10 máy bay vận tải và 10 trực thăng vận tải. Nước này không sở hữu máy bay chiến đấu, nhưng có 16 trực thăng đa nhiệm, bao gồm 6 chiếc Mi-17 thời Liên Xô và 10 chiếc Z-9 do Trung Quốc cung cấp.

Trong khi đó, Thái Lan được đánh giá là một trong những lực lượng không quân tốt nhất và được huấn luyện bài bản nhất Đông Nam Á, với khoảng 46.000 quân nhân và 112 máy bay chiến đấu có khả năng tác chiến, bao gồm 28 chiếc F-16 và 11 tiêm kích Gripen của Thụy Điển, cùng hàng chục trực thăng.

Hải quân

Hải quân Campuchia có khoảng 2.800 quân nhân, trong đó có 1.500 lính thủy đánh bộ. Lực lượng này vận hành 13 tàu tuần tra và tàu tác chiến ven biển cùng một tàu đổ bộ.

Ngược lại, Thái Lan sở hữu lực lượng hải quân lớn vượt trội, gần 70.000 quân nhân, bao gồm lực lượng không quân hải quân, lính thủy đánh bộ, đơn vị phòng thủ bờ biển và lính nghĩa vụ.

Hải quân Thái Lan vận hành 1 tàu sân bay, 7 tàu hộ vệ, 68 tàu tuần tra và tác chiến ven biển. Hạm đội Thái Lan còn có một số tàu đổ bộ cỡ lớn có khả năng chở hàng trăm binh sĩ mỗi chiếc, cùng 14 tàu đổ bộ nhỏ.

Lực lượng không quân hải quân của Thái Lan sở hữu nhiều loại máy bay, trực thăng và thiết bị bay không người lái, trong khi thủy quân lục chiến gồm 23.000 quân nhân được hỗ trợ bởi hàng chục xe chiến đấu bọc thép.

Theo Reuters