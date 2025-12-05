Thái Lan thu giữ hơn 300 triệu USD tài sản của Prince Group, truy nã Chen Zhi và 41 người khác

Giới chức Thái Lan thông báo đã thu giữ hơn 300 triệu USD tài sản và phát lệnh bắt đối với 42 nghi phạm, tập trung vào Prince Group (Tập đoàn Thái Tử) ở Campuchia và những nhân vật có liên quan, 29 người trong số này đã bị bắt giữ.

Động thái của Thái Lan phù hợp với các biện pháp phong tỏa tài sản gần đây từ Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Anh và Mỹ nhằm chặn đứng mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới đang mở rộng nhanh chóng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết số tài sản bị thu giữ liên quan đến nhiều nhân vật cấp cao, trong đó có Chen Zhi (Trần Chí) — doanh nhân người Campuchia gốc Hoa, nhà sáng lập Prince Group, người đang bị Mỹ truy tố; một thượng nghị sĩ Campuchia tên là Kok An và một số nghi phạm mang quốc tịch Thái Lan. Ông nhấn mạnh tất cả những người có trách nhiệm đều phải bị xử lý theo pháp luật.

Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) cho biết trong thông cáo rằng qua điều tra đã phát hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến, mua bán người và rửa tiền qua mạng có liên quan đến Chen Zhi và các đồng phạm. Theo AMLO, mạng lưới này không chỉ hoạt động tại Campuchia mà có chi nhánh/phụ trợ tại Thái Lan, nên Thái Lan trở thành điểm “rửa tiền & cất giữ tài sản”.

Nhà chức trách Thái Lan họp báo công bố về diễn biến vụ điều tra Prince Group hôm 3/12. Ảnh: Kaohoon.

Cụ thể, AMLO đã quyết định đóng băng và tịch thu tổng cộng 289 tài sản có liên quan đến các vụ lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. Theo AFP, trong phần của Chen Zhi, AMLO thu giữ 102 tài sản — gồm đất đai, tiền mặt, hàng xa xỉ, trang sức — với tổng giá trị khoảng 373 triệu baht (11,6 triệu USD) được đứng tên ông ta.

Ngoài ra, tài sản liên quan đến Kok An (nhà chính trị/doanh nhân Campuchia) cũng bị phong tỏa vì bị cáo buộc là chủ khu nhà/khu phức hợp dùng làm “đầu não” trung tâm lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới, đồng thời sử dụng thu nhập bất hợp pháp để mua tài sản ở Thái Lan.

Hãng tin Reuters cho biết một doanh nhân Campuchia khác là Yim Leak bị cáo buộc điều hành mạng lưới rửa tiền xuyên biên giới, và Thái Lan đã phong tỏa nhiều tài khoản của ông ta, bao gồm cả số cổ phần trị giá 6 tỷ baht (khoảng 188 triệu USD) tại tập đoàn năng lượng Bangchak Corporation Thái Lan. Bangchak tuyên bố việc phong tỏa chỉ liên quan đến cổ đông cá nhân, không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Khu vực biên giới một số nước Đông Nam Á lâu nay được cho là trung tâm của các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia, với doanh thu ước tính hàng chục tỷ USD mỗi năm. Nhiều nạn nhân bị dụ dỗ hoặc bị buôn bán vào các khu phức hợp và bị cưỡng bức tham gia các hoạt động lừa đảo. Dù đã có hàng trăm nghi phạm bị bắt trong khu vực, nhưng các nhân vật chủ chốt bị xem là “ông trùm” vẫn lẩn tránh pháp luật trong nhiều năm.

Trong hai tháng qua, Hong Kong và Singapore lần lượt phong tỏa 354 triệu USD và 116 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Thái Tử, trong khi Anh cũng đóng băng hơn 130 triệu USD tài sản thương mại và bất động sản. Mỹ vào tháng 10 đã truy tố Chen Zhi về tội lừa đảo mạng và rửa tiền, đồng thời thu giữ lượng bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD, được cho là xuất phát từ các hoạt động phi pháp của Prince Group. Tháng trước, Prince Group đã phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng cả công ty lẫn Chen Zhi không liên quan đến bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.

Cảnh sát Thái Lan thu giữ tài sản và siêu xe của doanh nhân Campuchia Yim Leak.

﻿Ảnh: Khaoso.

Với việc tịch thu tài sản quy mô hàng trăm triệu USD và hàng trăm tài sản — lần đầu tiên các cơ quan pháp luật của Thái Lan (với sự phối hợp quốc tế) phanh phui được cấu trúc tài chính phức tạp sau lớp vỏ doanh nghiệp “hợp pháp”.

Hành động này có thể làm gián đoạn, làm tan rã mạng lưới các “scam centre” có liên quan trên khắp Đông Nam Á — cảnh báo cho các kẻ đứng sau các tập đoàn và công ty bình phong.

Đồng thời, nó củng cố biến đổi pháp lý: từ việc chỉ xét những người phạm tội trực tiếp (gian lận, lừa đảo), sang việc truy cứu những người “đứng sau”, hưởng lợi, rửa tiền, che giấu tài sản — đặc biệt khi lợi nhuận phi pháp lên tới hàng tỉ USD.

Theo Singtao, Sina