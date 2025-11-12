Nga kêu gọi Mỹ gia hạn hiệp ước New START thêm một năm để ngăn chiến tranh hạt nhân

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov kêu gọi Mỹ chấp nhận gia hạn hiệp ước hạt nhân New START thêm một năm, trong bối cảnh căng thẳng leo thang và nguy cơ chạy đua vũ trang.

Hiệp ước giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân và các phương tiện triển khai chúng dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã kêu gọi Mỹ chấp nhận đề xuất của Nga về việc gia hạn thêm một năm đối với hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chủ chốt, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/2 năm sau.

Hiệp ước New START, được ký năm 2010, giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân triển khai ở mức 1.550, đồng thời hạn chế số lượng tên lửa, bệ phóng và máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Vào tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất gia hạn hiệp ước thêm một năm, nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh một cuộc chạy đua vũ trang mới và ngăn ngừa leo thang căng thẳng quốc tế.

Phát biểu trước báo giới hôm thứ Ba, ông Lavrov cho biết đề nghị của Nga vẫn còn hiệu lực: “Hãy dành một năm để ‘hạ nhiệt’, nếu có thể nói vậy, và cùng suy ngẫm về trách nhiệm của các cường quốc đối với an ninh và ổn định toàn cầu, đặc biệt là trong việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi đã sẵn sàng”.

Ông cũng lưu ý rằng việc gia hạn các giới hạn về số lượng vũ khí có thể được công bố bất cứ lúc nào trước ngày 5/2: “Nhân tiện, khi Hiệp ước New START được gia hạn ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức (năm 2021), việc đó cũng diễn ra chỉ vài ngày trước khi hiệp ước hết hạn”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hồi tháng trước rằng Moscow vẫn chưa nhận được phản hồi thực chất từ Washington về đề xuất gia hạn này.

Ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị chính phủ tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân “trên cơ sở bình đẳng” với Nga và Trung Quốc. Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright sau đó giải thích rằng các thử nghiệm dự kiến sẽ không bao gồm nổ hạt nhân thực tế, do Mỹ đã ngừng tiến hành các vụ thử hạt nhân từ năm 1992.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tuần trước rằng Nga sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân của mình trừ khi Mỹ làm điều đó trước.

Cả Mỹ và Nga đều đã phóng thử các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong những tháng gần đây. Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III, trong khi Nga thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik hồi tháng trước.

Theo RT