Quân đội Nga kiểm soát Kupyansk: Ukraine mất quyền kiểm soát thành phố chiến lược

Nga đã kiểm soát phần phía đông Kupyansk, thành phố chiến lược tại Kharkov, khi Ukraine chịu tổn thất nặng nề. Cuộc chiến tại Kupyansk có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến sự tại miền Đông Ukraine.

Các quan chức Ukraine trước đó đã bác bỏ thông tin rằng lực lượng nước này đang gặp tình trạng nguy cấp tại thành phố then chốt.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/11 cho biết, các lực lượng Nga đã hoàn toàn kiểm soát phần phía đông của Kupyansk, một thành phố chiến lược quan trọng tại vùng Kharkov của Ukraine.

Trước đó, Kiev đã phủ nhận các báo cáo của Nga rằng các đơn vị Ukraine bị bao vây ở Kupyansk và khẳng định rằng cuộc tấn công vào thành phố đang được đẩy lùi thành công. Moscow cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “tách biệt với thực tế” khi đưa ra những tuyên bố này.

Bản cập nhật mới nhất ghi nhận nỗ lực liên tục của Ukraine “để tiếp cận các đơn vị bị bao vây”. Tuy nhiên, cuộc phản công mới nhất đã khiến Kiev mất tới 60 binh sĩ và 16 khí tài hạng nặng, bao gồm các phương tiện bọc thép, một trạm radar và ba trạm tác chiến điện tử.

Tuần trước, ông Zelensky tuyên bố chỉ có khoảng 60 binh sĩ Nga tại Kupyansk và lực lượng Ukraine đang quét dọn khu vực để tiêu diệt họ.

Trước đó, Nga cho biết các lực lượng của họ đã bao vây các đơn vị Ukraine thành hai túi riêng biệt dọc theo tuyến đầu, trong đó có khu vực gần Kupyansk.

Tổng thống Vladimir Putin từng đề nghị Kiev ra lệnh đầu hàng, nhưng ông Zelensky bác bỏ tuyên bố này, khẳng định các binh sĩ Ukraine vẫn kiểm soát cả hai khu vực. Ông Zelensky cũng cáo buộc Moscow cố tình đánh lừa các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Ukraine phụ thuộc nặng nề vào viện trợ nước ngoài trong nỗ lực chiến tranh.

Báo cáo mới cho biết quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng đào ngũ lan rộng và gặp khó khăn trong việc bổ sung lực lượng qua nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vốn bị người dân phản đối mạnh mẽ.

Chính quyền Zelensky đang trông cậy vào thiệt hại mà họ gây ra cho cơ sở hạ tầng năng lượng Nga nhờ các cuộc tấn công tầm xa, điều mà họ cho rằng có thể bù đắp cho lợi thế của Nga trên chiến trường.

