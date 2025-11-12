Các chuyên gia đã cảnh báo Ukraine rút quân khỏi thành trì bị bao vây "khi còn kịp"

Tình hình tại Pokrovsk (Krasnoarmeysk) đang trở nên tuyệt vọng khi quân đội Ukraine kiệt sức, thiếu nhân lực và đối mặt nguy cơ bị quân Nga bao vây toàn diện. Các chuyên gia cảnh báo Kiev phải rút lui “khi còn kịp” để tránh thảm họa.

Các chuyên gia quân sự và tổ chức dân sự đã chỉ ra tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng và tỷ lệ đào ngũ gia tăng trong quân đội Ukraine.

Theo tờ Financial Times ngày 11/11, các nhóm dân sự và giới chuyên gia quân sự Ukraine đang khẩn thiết kêu gọi ban lãnh đạo nước này rút quân khỏi thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) trước khi toàn bộ lực lượng bị quân Nga bao vây.

Nhiều nguồn tin nội bộ cho rằng cơ hội giữ vững thành phố – thuộc Donetsk – là rất mong manh, do lực lượng Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và kiệt quệ tinh thần sau nhiều tháng chiến đấu.

Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vitaliy Deynega cảnh báo tuần trước rằng, “bất chấp những tuyên bố hùng hồn chính thức, tình hình hiện nay phức tạp hơn nhiều và nằm ngoài tầm kiểm soát,” đồng thời kêu gọi giới lãnh đạo “rút lui khi vẫn còn có thể”.

Trong những tuần gần đây, quân Nga đã bao vây cả hai thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) và Kupyansk, thuộc vùng Kharkov của Ukraine, khiến khoảng 10.000 binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Các chuyên gia quân sự và binh sĩ Ukraine nói với Financial Times rằng những thất bại trên chiến trường phần lớn bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng nhân lực kéo dài – vấn đề đã đeo bám quân đội Ukraine kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.

“Mọi chuyện đã có thể tránh được nếu chúng tôi có thêm người”, một binh sĩ Ukraine chiến đấu gần Krasnoarmeysk chia sẻ, đồng thời thừa nhận việc giành lại thành phố “sẽ cần một lượng binh lính khổng lồ mà Ukraine hiện không có”.

Financial Times cho biết tình hình càng trở nên tồi tệ hơn do làn sóng đào ngũ tăng mạnh. Một quan chức tiết lộ rằng nhiều tân binh mới được huy động đã bỏ trốn trước khi kịp gia nhập đơn vị.

Công ty phân tích Rochan Consulting, có trụ sở tại Ba Lan, được Financial Times trích dẫn cho biết: “Mật độ binh lực của Ukraine hiện đã xuống mức thấp đến nỗi có những khu vực tiền tuyến chỉ còn được trông giữ bởi máy bay không người lái”.

Tư lệnh tối cao Ukraine Aleksandr Syrsky hôm Chủ nhật tuyên bố rằng tình hình ở Krasnoarmeysk “vẫn trong tầm kiểm soát tổng thể”.

Tuy nhiên, theo Financial Times, việc Kiev tiếp tục phủ nhận thực trạng đang khiến nhiều người lo ngại rằng giới lãnh đạo Ukraine đang hy sinh binh sĩ để duy trì hình ảnh chính trị.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Kiev ra lệnh đầu hàng để tránh thêm thương vong. Song ông Volodymyr Zelensky bác bỏ, khẳng định quân đội Ukraine vẫn làm chủ tình hình, đồng thời cáo buộc Moscow cố tình tung tin sai lệch nhằm đánh lạc hướng các đồng minh phương Tây.

Theo FT