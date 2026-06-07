Trung Quốc triển khai các tên lửa mới với thiết kế khí động học đặc biệt gần đảo Đài Loan

Trung Quốc lần đầu công khai thử nghiệm tên lửa phòng không HQ-16F mới. Hệ thống có thể đánh chặn máy bay, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình ở khoảng cách tới 160 km.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa công bố cuộc đánh giá bắn đạn thật đầu tiên đối với tên lửa phòng không HQ-16F mới của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng hình ảnh cho thấy lực lượng thuộc Tập đoàn quân 73, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông phụ trách các hoạt động quân sự liên quan tới đảo Đài Loan, đã tiến hành cuộc diễn tập tại sa mạc Gobi sau khi di chuyển hơn 1.900 km từ căn cứ ở tỉnh Phúc Kiến tới khu vực huấn luyện.

Trong cuộc thử nghiệm, một tên lửa được phóng từ bệ phóng cơ động và đánh chặn thành công mục tiêu trên không ở khoảng cách khoảng 50 km. CCTV cho biết đây là cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống trong điều kiện tác chiến thực tế.

Hình ảnh được công bố cũng cho thấy HQ-16F (Hồng Kỳ-16F) sở hữu thiết kế thân thuôn dài, không sử dụng cánh giữa thân như nhiều loại tên lửa truyền thống. Hệ thống điều khiển được thực hiện thông qua bốn cánh lái đặt ở phần đuôi, giúp giảm lực cản khí động học đồng thời tăng khả năng cơ động khi truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển.

Biến thể mới nhất của dòng tên lửa HQ-16

Mặc dù truyền thông Trung Quốc không chính thức nêu tên loại tên lửa này, các cảnh quay cận cảnh đã để lộ ký hiệu “HQ-16F” trên thân đạn.

Theo nhận định của giới quan sát, cấu hình bên ngoài của HQ-16F rất giống HQ-16FE - phiên bản xuất khẩu mới nhất thuộc dòng tên lửa phòng không Hồng Kỳ-16 (Hong Qi-16, hay Red Flag-16) từng ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2022.

Thiết kế không cánh giữa thân giúp giảm trọng lượng và lực cản khí động học, từ đó cải thiện hiệu suất bay cũng như mở rộng tầm đánh chặn so với các biến thể trước đó.

Dòng HQ-16 hiện là một trong những thành phần quan trọng nhất của mạng lưới phòng không tầm trung của Trung Quốc. Hệ thống này có cả phiên bản triển khai trên bộ và trên tàu chiến.

Các hình ảnh thử nghiệm cho thấy HQ-16F được phóng từ ống phóng thẳng đứng, cho thấy loại tên lửa này có thể tương thích với các hệ thống phóng thẳng đứng trên tàu chiến, mở ra khả năng triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau.

HQ-16F có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 3,5 km đến 160 km

Bắc Kinh chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức của HQ-16F, song các chuyên gia cho rằng phiên bản sử dụng trong nước thường có năng lực cao hơn đáng kể so với bản xuất khẩu.

Theo các dữ liệu công khai về HQ-16FE, hệ thống này có khả năng đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa hành trình siêu thanh.

Tầm đánh chặn tối đa đối với máy bay được cho là lên tới khoảng 160 km, cao gấp bốn lần so với HQ-16 thế hệ đầu tiên. Đồng thời, tên lửa vẫn có thể tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly gần khoảng 3,5 km.

HQ-16FE được cho là có khả năng đánh chặn các mục tiêu bay ở độ cao cực thấp, chỉ khoảng 15 m so với mặt đất, cũng như các mục tiêu ở độ cao lên tới gần 27 km.

Về phạm vi tác chiến, nhiều chuyên gia so sánh HQ-16FE với hệ thống Patriot PAC-2 của Mỹ, trong khi khả năng cảm biến và phòng thủ tên lửa được đánh giá gần với Patriot PAC-3 hiện đại hơn.

Tuy nhiên, hai hệ thống áp dụng các phương thức đánh chặn khác nhau. Patriot PAC-3 sử dụng công nghệ “hit-to-kill”, tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp thay vì đầu đạn nổ thông thường.

Tăng cường năng lực cho lực lượng đối diện Đài Loan

Việc đưa HQ-16F vào trang bị được đánh giá là bước bổ sung mới cho mạng lưới phòng không nhiều tầng của PLA, vốn được thiết kế để đối phó các mối đe dọa từ độ cao thấp cho tới không gian cận vũ trụ.

Đáng chú ý, loại tên lửa này đang được triển khai cho Tập đoàn quân 73 - lực lượng đóng tại thành phố Hạ Môn, nằm ngay bên kia eo biển Đài Loan và được xem là một trong những đơn vị tiền tuyến quan trọng nhất nếu xảy ra khủng hoảng xuyên eo biển.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà phân tích quốc tế tiếp tục tranh luận về cách thức mà Trung Quốc có thể gây sức ép đối với Đài Loan trong tương lai.

Một số chuyên gia, trong đó có nhà bình luận chính sách đối ngoại Eyck Freymann, cho rằng kịch bản phong tỏa kéo dài có thể là lựa chọn khả thi hơn so với một cuộc đổ bộ quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai HQ-16F cho các đơn vị gần đảo Đài Loan cho thấy Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục tăng cường năng lực quân sự của những lực lượng được xem là tuyến đầu trong mọi kịch bản liên quan tới eo biển Đài Loan.

Theo IE, CCTV