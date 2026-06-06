AI lan tới sân golf: "Caddie số" biết nói, huấn luyện viên ảo và những cú đánh được máy tính tối ưu

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi ngành golf toàn cầu với caddie tự lái, huấn luyện viên AI, gậy golf thiết kế bằng máy học và thiết bị phân tích cú đánh thông minh. Thị trường golf tỷ USD bước vào cuộc cách mạng công nghệ chưa từng có.

Golf đang trải qua một giai đoạn bùng nổ hiếm thấy. Sau cú hích từ thời kỳ đại dịch, số người tham gia môn thể thao này liên tục lập kỷ lục mới. Năm 2025, hơn 160 triệu người trên toàn thế giới đã chơi một hình thức golf nào đó, tăng gần 50% so với năm 2023. Riêng tại Mỹ, số người chơi golf trong năm 2026 được dự báo sẽ vượt mốc 50 triệu người.

Sự phát triển của các sân tập hiện đại như Topgolf, cùng làn sóng mô phỏng golf trong nhà bằng công nghệ thực tế ảo, đang đưa ngày càng nhiều người mới đến với môn thể thao vốn từng bị xem là dành riêng cho giới thượng lưu. Và ở thời điểm năm 2026, nơi nào xuất hiện thiết bị công nghệ, nơi đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo công ty nghiên cứu thị trường Mordor Intelligence, quy mô thị trường thiết bị golf toàn cầu đã đạt khoảng 20,9 tỷ USD trong năm 2026 và có thể tăng lên 26,7 tỷ USD vào năm 2031. Một trong những động lực quan trọng nhất phía sau đà tăng trưởng này chính là sự xuất hiện của các công nghệ ứng dụng AI.

Tác động của AI hiện diện ở mọi nơi trong golf, từ quá trình thiết kế gậy, phân tích kỹ thuật đánh bóng cho tới việc tạo ra phiên bản kỹ thuật số của một nhân vật gần như không thể thiếu trên sân golf: caddie.

Caddie AI biết tự lái và tư vấn chiến thuật

Tại thành phố Nivelles của Bỉ, công ty khởi nghiệp Botronics đang phát triển mẫu xe đẩy golf tự hành mang tên iXi, được quảng bá như một “caddie kỹ thuật số”.

Không chỉ có nhiệm vụ chở bộ gậy golf, iXi còn có khả năng tư vấn chiến thuật cho người chơi.

Chiếc xe được trang bị hai camera cùng hệ thống GPS tích hợp sẵn dữ liệu của hơn 40.000 sân golf trên toàn thế giới. Nhờ đó, nó có thể tự động di chuyển theo chủ nhân mà không cần điều khiển trực tiếp. Người chơi chỉ cần ra lệnh bằng cử chỉ tay hoặc giọng nói.

Khi người dùng lấy gậy putter khỏi túi, camera AI phía trước sẽ nhận biết rằng họ đang ở khu vực green và chủ động lăn bánh về phía điểm phát bóng tiếp theo.

Không dừng lại ở đó, camera còn có thể ghi lại từng cú swing, phát lại trên màn hình với chế độ phân tích từng khung hình nhằm đánh giá kỹ thuật. Dữ liệu này có thể được chia sẻ trực tiếp cho huấn luyện viên thông qua ứng dụng đi kèm.

Người dùng có thể điều khiển iXi bằng cử chỉ tay hoặc giọng nói. Nguồn: Botronics.

Màn hình của xe còn hiển thị sơ đồ sân golf theo thời gian thực, đồng thời gợi ý nên sử dụng loại gậy nào và nhắm bóng vào đâu.

Bà Laetitia Fraikin, Giám đốc doanh thu của Botronics, mô tả: “Hãy nghĩ về nó như một chiếc máy tính có bánh xe. Nó không chỉ được lập trình để làm những điều tuyệt vời mà còn có thể tiếp tục phát triển theo thời gian.”

Bà đặt câu hỏi: “Caddie là gì? Đó là người luôn xuất hiện đúng lúc, quan sát những gì bạn làm và đưa ra lời khuyên, cung cấp mọi thứ cần thiết để bạn chơi tốt hơn và đưa ra những quyết định chính xác hơn. Tất cả những điều đó giờ đây đều có thể được thực hiện trên một chiếc xe đẩy golf.”

Dự án được phát triển từ năm 2021 và hiện đang ở giai đoạn nguyên mẫu nâng cao. Botronics kỳ vọng sẽ bắt đầu giao hàng từ tháng 6/2027 sau khi hoàn tất các đợt thử nghiệm thực tế.

Mức giá dự kiến của iXi lên tới 5.385 USD. Dù vậy, chiến dịch gọi vốn cộng đồng của công ty vẫn thu về gần 1 triệu USD. Theo Botronics, khoảng 125 đơn đặt hàng trước đã được ghi nhận chỉ trong 10 phút đầu tiên mở bán.

AI tham gia thiết kế gậy golf và tạo ra “bản sao số” của huấn luyện viên

Golf thực tế không phải là môn thể thao mới tiếp cận AI. Tập đoàn sản xuất thiết bị golf Callaway đã ứng dụng học máy (machine learning) từ năm 2019 để thiết kế gậy. Dòng gậy Ai Smoke Irons của hãng được phát triển dựa trên mô hình AI phân tích hàng nghìn cú đánh của người chơi ở nhiều trình độ khác nhau.

Đối thủ Wilson cũng tung ra ứng dụng Fit AI từ năm 2024 nhằm hỗ trợ các chuyên gia đo đạc và tư vấn gậy golf tại các cửa hàng trên khắp nước Mỹ.

Khách hàng chỉ cần thực hiện một số cú đánh trước thiết bị đo quỹ đạo bóng. Hệ thống AI sẽ lập tức phân tích dữ liệu rồi đề xuất loại gậy phù hợp nhất.

Xu hướng mới nhất hiện nay là đưa AI trực tiếp tới tay người chơi.

Tháng 4 vừa qua, nhà vô địch US Open hai lần Bryson DeChambeau đã dẫn đầu nhóm nhà đầu tư mua lại công ty Sportsbox AI với mức giá được tiết lộ là thuộc nhóm "tám chữ số".

Ứng dụng 3D Golf của Sportsbox AI có thể tạo ra hình đại diện kỹ thuật số của người chơi dựa trên chuyển động thực tế để phân tích các lỗi trong cú swing và đề xuất phương án cải thiện.

DeChambeau – người được người hâm mộ đặt biệt danh “Nhà khoa học” vì niềm đam mê công nghệ – cũng tiết lộ rằng ông từng sử dụng trợ lý AI Gemini của Google để hỗ trợ phân tích các vấn đề trong kỹ thuật đánh golf của mình.

Trước đó, ông còn hợp tác với Google Cloud nhằm phát triển một huấn luyện viên AI có thể hoạt động trên điện thoại thông minh.

Một ví dụ khác là ứng dụng SWEE. Công ty này đang triển khai các “bản sao AI” của những huấn luyện viên golf nổi tiếng ngoài đời thực. Người dùng trả phí thuê bao có thể nhận phản hồi cá nhân hóa cũng như giáo án luyện tập được xây dựng riêng cho từng người.

Bryson DeChambeau trong một vòng tập luyện trước Giải vô địch PGA tại Câu lạc bộ Golf Aronimink vào ngày 11/5 ở Newtown, Pennsylvania. Ảnh: Getty.

Sân golf cũng đang được AI "đọc vị"

Một lĩnh vực khác đang thay đổi nhanh chóng là thiết bị đo khoảng cách (rangefinder).

Công ty Arccos đã phát triển Smart Laser, thiết bị sử dụng cơ sở dữ liệu hơn 1,5 tỷ cú đánh và 25 triệu vòng golf để đưa ra chiến thuật cho từng cú đánh cụ thể.

Hệ thống có thể đề xuất loại gậy phù hợp nhất, vị trí nhắm bóng tối ưu nhất dựa trên nhiều yếu tố như tốc độ gió, độ cao địa hình và điều kiện sân.

Theo giới chuyên môn, đây là một trong những ứng dụng AI có tiềm năng tác động lớn nhất tới trải nghiệm chơi golf của người nghiệp dư trong những năm tới.

Thách thức và những câu hỏi về luật chơi

Tuy nhiên, làn sóng AI cũng đi kèm không ít rào cản.

Một nghiên cứu do Đại học Loughborough (Anh) công bố năm 2025 cho rằng chi phí và độ phức tạp trong việc triển khai công nghệ AI vẫn là trở ngại lớn đối với thể thao nói chung.

Trong golf, vấn đề này càng rõ rệt hơn.

Bản thân môn thể thao này vốn đã bị đánh giá là có chi phí tham gia cao. Một chiếc xe đẩy iXi có giá hơn 5.000 USD, thiết bị Arccos Smart Laser có giá từ 299,99 USD và sau năm đầu tiên người dùng còn phải trả thêm 199,99 USD mỗi năm cho gói thuê bao dịch vụ.

Trong khi đó, một bộ gậy Callaway Ai Smoke Irons cũng có thể có giá gần 800 USD.

Không chỉ vấn đề tài chính, golf còn là môn thể thao nổi tiếng vì sự tôn trọng truyền thống và luật lệ.

Nhiều công nghệ AI hiện chưa được phép sử dụng trong các giải đấu chuyên nghiệp.

Vì vậy, Arccos đã phải bổ sung chế độ “competition mode” để vô hiệu hóa các tính năng hỗ trợ nâng cao khi thi đấu. Botronics cũng đang phát triển chế độ tương tự để xe đẩy iXi chỉ hoạt động như một xe kéo thông thường thay vì một caddie thông minh.

Bà Fraikin nhận định: “Rất nhiều điều chúng tôi đang làm hiện chưa được quy định rõ ràng. Sẽ rất thú vị để xem các nhà quản lý sẽ xử lý vấn đề này ra sao.”

Và bà cũng dự đoán: “Không phải mọi công nghệ đều trở thành vấn đề, nhưng tôi tin rằng sẽ có những tính năng phải đối mặt với tranh cãi trong tương lai.”

Theo CNN, Sportsbox AI