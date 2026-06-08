Canada bất ngờ cấm nhập gia súc từ Texas vì ký sinh trùng “ăn thịt sống”

Canada tạm thời cấm nhập khẩu gia súc từ bang Texas của Mỹ sau khi phát hiện loài ký sinh trùng ăn thịt sống có thể gây tử vong. Động thái làm bùng phát tranh cãi giữa Ottawa và Texas.

Canada đã tạm thời cấm nhập khẩu gia súc, bao gồm cả ngựa, từ bang Texas của Mỹ sau khi xuất hiện ổ dịch ruồi giun xoắn (screwworm fly) – một loại ruồi có ấu trùng ăn thịt có thể gây tử vong.

Ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tại Texas hôm 4/6, đánh dấu lần đầu tiên loài ký sinh trùng này được ghi nhận tại Mỹ, cách biên giới Mexico khoảng 80 km. Dịch bệnh thực tế đã bùng phát ở khu vực Trung Mỹ từ năm 2023 và liên tục lan rộng về phía bắc. Đến cuối năm 2025, Mexico đã ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm trên động vật và hàng chục trường hợp ở người.

Ngày 6/6, giới chức xác nhận thêm một ca nhiễm thứ hai tại cùng khu vực. Diễn biến này khiến chính quyền Texas ban bố tình trạng thảm họa cấp bang để ứng phó với dịch bệnh.

Cũng trong ngày, Cơ quan Kiểm định Thực phẩm Canada (CFIA) thông báo tạm dừng nhập khẩu gia súc từ Texas cho đến khi có thông báo mới. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ để theo dõi tình hình và điều chỉnh các biện pháp kiểm soát khi cần thiết.

Lệnh cấm áp dụng đối với toàn bộ gia súc có nguồn gốc từ Texas hoặc từng hiện diện tại bang này trong vòng ba tuần trước khi nhập cảnh vào Canada.

Động thái của Ottawa nhanh chóng vấp phải phản ứng từ Thống đốc Texas Greg Abbott. Mặc dù chính ông Abbott đã mô tả ổ dịch là một “mối đe dọa cận kề” khi ký tuyên bố tình trạng thảm họa, ông vẫn chỉ trích quyết định của Canada là “phản ứng thái quá”.

Trong tuyên bố gửi USA Today, ông Abbott nhấn mạnh rằng loại ký sinh trùng này chỉ ảnh hưởng đến động vật sống và không tác động đến thịt bò Texas đã qua kiểm dịch.

“Lệnh hạn chế quy mô lớn đối với gia súc Texas là phản ứng thái quá, mang tính chính trị nhiều hơn là dựa trên cơ sở khoa học”, ông nói.

Ruồi giun xoắn là loài côn trùng trưởng thành có hình dạng khá giống ruồi nhà thông thường. Tuy nhiên, chúng có vòng đời cực kỳ nguy hiểm. Con cái đẻ hàng trăm trứng vào các vết thương hở hoặc những lỗ tự nhiên trên cơ thể động vật máu nóng. Sau khi nở, ấu trùng sẽ ăn trực tiếp phần mô sống của vật chủ trong khoảng một tuần, gây ra những tổn thương nghiêm trọng, đau đớn và có thể dẫn tới tử vong.

Khi phát triển hoàn chỉnh, các ấu trùng sẽ chui ra khỏi cơ thể vật chủ, đào xuống đất để hóa nhộng rồi trở thành ruồi trưởng thành sau vài tuần, tiếp tục chu kỳ ký sinh.

Mỹ từng tuyên bố đã xóa sổ hoàn toàn loài ruồi giun xoắn vào năm 1966. Mexico đạt được mục tiêu tương tự vào năm 1991, trong khi phần lớn khu vực Trung Mỹ loại bỏ được ký sinh trùng này vào giữa những năm 2000.

Chiến dịch tiêu diệt ruồi giun xoắn khi đó được xem là một trong những chương trình kiểm soát dịch hại thành công nhất thế giới, dựa trên việc nuôi hàng loạt ruồi đực vô sinh rồi thả ra tự nhiên nhằm làm sụp đổ quần thể sinh sản của loài ký sinh này.

Tuy nhiên, sự quay trở lại của ruồi giun xoắn trong những năm gần đây được cho là có liên quan đến biến đổi khí hậu và nhiệt độ ngày càng tăng. Các nhà khoa học nhận định điều kiện thời tiết ấm hơn đang giúp loài côn trùng này mở rộng phạm vi sinh sống nhanh hơn so với trước đây.

Theo RT, US Today