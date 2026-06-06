Iran tuyên bố phóng tên lửa tập kích các căn cứ Mỹ tại Kuwait và Bahrain, căn cứ Hạm đội 5 bốc cháy

Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ Mỹ ở Kuwait và Bahrain, gây cháy nổ lớn, xung đột quân sự leo thang trong khu vực Vùng Vịnh.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 6/6 đưa tin, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã ra tuyên bố xác nhận tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, sau khi quân đội Mỹ không kích các trạm radar ven biển của Iran tại khu vực Gorouk và đảo Qeshm. Hãng này nói trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain đã bốc lên những cột khói lớn sau cuộc tấn công.

Theo tuyên bố của phía Iran, vào khoảng 1h30 (giờ địa phương), bốn tàu chở dầu dưới sự "hướng dẫn của Mỹ" đã tìm cách rời khỏi eo biển Hormuz mà không phối hợp với Tehran, đồng thời phớt lờ các cảnh báo từ lực lượng hải quân IRGC; một trong số các tàu này đã bị tấn công và buộc phải dừng hoạt động, trong khi ba tàu còn lại quay đầu trở lại.

Khoảng 30 phút sau, vào lúc 2 giờ sáng, các máy bay không người lái của Mỹ được cho là đã tiến hành không kích các cơ sở radar ven biển của Iran tại khu vực Gorouk và trên Qeshm Island.

Để đáp trả, Iran tuyên bố đã ngay lập tức phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào hai căn cứ không quân của Mỹ trên lãnh thổ Kuwait, đồng thời tấn công căn cứ của Hạm đội 5 Mỹ đóng tại Bahrain.

Trong tuyên bố, Iran cũng cảnh báo rằng nếu những sự việc tương tự tiếp tục xảy ra, phản ứng của Iran trong tương lai sẽ không còn giới hạn ở quy mô như hiện nay.

Tasnim cho biết nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các khu vực khác nhau ở Kuwait. Quân đội Kuwait sau đó xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt để đối phó với "các tên lửa và máy bay không người lái thù địch". Theo quân đội Kuwait, những tiếng nổ mà người dân nghe thấy là do hoạt động đánh chặn của lực lượng phòng không.

Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực trong căn cứ Hạm đội 5 Mỹ ở Bahrain bị thiệt hại sau các vụ oanh kích của Iran. Ảnh: FN.

Tại Bahrain, còi báo động cũng được kích hoạt ở nhiều nơi. Bộ Nội vụ Bahrain thông báo toàn bộ hệ thống báo động phòng không trên cả nước đã được kích hoạt trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang tại khu vực Vùng Vịnh.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, nhanh chóng di chuyển tới các địa điểm an toàn gần nhất và theo dõi các thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Tình hình căng thẳng đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không trong khu vực, với các chuyến bay đến và đi từ Kuwait và Bahrain bị gián đoạn.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) ra tuyên bố xác nhận các căn cứ quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công tên lửa từ Iran.

Theo phía Mỹ, Iran đã phóng tổng cộng 7 tên lửa trong đợt tập kích này. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái do Iran phóng về phía eo biển Hormuz và các quốc gia láng giềng vùng Vịnh.

CENTCOM khẳng định hiện chưa ghi nhận bất kỳ thương vong nào đối với quân nhân Mỹ, đồng thời gọi tuyên bố của Iran về việc phá hủy trụ sở Hạm đội 5 tại Bahrain là "không đúng sự thật".

CENTCOM cũng cho biết trước đó quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái tấn công do Iran triển khai tại khu vực eo biển Strait of Hormuz, đồng thời tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các trạm radar ven biển của Iran tại Gorouk và đảo Qeshm.

Theo Guancha, Singtao