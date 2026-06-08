Động đất 7,8 độ Richter rung chuyển Philippines, cảnh báo sóng thần được ban bố

Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao, Philippines, khiến cảnh báo sóng thần được phát đi tại Philippines và Indonesia. Nhiều khu vực ghi nhận rung lắc mạnh.

Một trận động đất mạnh 7,8 độ đã làm rung chuyển khu vực Mindanao ở miền Nam Philippines sáng 8/6, khiến Philippines và Indonesia đồng loạt phát cảnh báo sóng thần, đồng thời buộc người dân tại nhiều khu vực ven biển phải sơ tán khẩn cấp.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra vào khoảng 7h37 sáng theo giờ địa phương. Tâm chấn nằm gần khu vực General Santos trên đảo Mindanao, ở độ sâu khoảng 35 km. Ban đầu, Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức (GFZ) đánh giá cường độ lên tới 8,2 độ trước khi các cơ quan quốc tế điều chỉnh xuống 7,8 độ.

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines (PHIVOLCS) ngay sau đó đã phát cảnh báo sóng thần, kêu gọi người dân sinh sống tại các vùng ven biển nhanh chóng di chuyển tới nơi cao hơn. Hệ thống Cảnh báo Sóng thần Mỹ dự báo sóng có thể cao từ 1 đến 3 mét tại một số khu vực của Philippines, trong khi Indonesia và Malaysia cũng có nguy cơ xuất hiện các đợt sóng cao tới khoảng 1 mét.

Hình ảnh từ thành phố General Santos cho thấy nhiều cửa hàng và công trình bị hư hại sau rung chấn.

Ông Benjie Ancheta, Cảnh sát trưởng thị trấn Alabel thuộc tỉnh Sarangani, cho biết tòa nhà cảnh sát xuất hiện các vết nứt ngay sau trận động đất xảy ra trong lúc lực lượng chức năng đang tham gia lễ chào cờ. Ông nói chưa ghi nhận thương vong ngay lập tức, nhưng một số người đã ngất xỉu do rung lắc quá mạnh. “Đây là trận động đất mạnh nhất mà chúng tôi từng trải qua”, ông Ancheta nói với Reuters.

PHIVOLCS ghi nhận cường độ rung lắc cấp VII tại thành phố General Santos và nhiều khu vực lân cận ở miền nam Philippines. Các dư chấn mạnh tiếp tục xuất hiện sau trận động đất chính, trong đó có những dư chấn trên 6 độ.

Indonesia cũng đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với khu vực bờ biển phía đông bắc nước này. Ngoài ra, các cơ quan quốc tế cho biết những đợt sóng nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới Nhật Bản, Đài Loan, Guam, Papua New Guinea và một số đảo quốc ở Thái Bình Dương.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, một trong những khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, nơi thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa.

Theo Reuters, AP