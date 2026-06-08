Những hình ảnh đáng sợ về trận động đất 7,8 độ Richter ở Philippines

Những đoạn video ghi lại cảnh các tòa nhà rung lắc dữ dội và đám đông hoảng loạn tháo chạy đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội sau trận động đất mạnh ngoài khơi miền Nam Philippines sáng 8/6.

Giới chức nhiều nước đã phát cảnh báo sóng thần, đồng thời yêu cầu người dân tại các khu vực ven biển nhanh chóng di chuyển vào sâu trong đất liền.

Một trận động đất mạnh đã xảy ra ngoài khơi miền Nam Philippines vào sáng thứ Hai, làm rung chuyển đảo Mindanao và kích hoạt cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực ở châu Á, khi người dân vội vã sơ tán khỏi các tòa nhà và các cộng đồng ven biển được khuyến cáo di chuyển vào sâu trong đất liền.

Ban đầu, một số cơ quan theo dõi địa chấn và hãng truyền thông đưa tin trận động đất có độ lớn 8,2. Tuy nhiên, sau đó Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác định cường độ trận động đất là 7,8 độ Richter.

Động đất xảy ra ngay trước 7h40 phút theo giờ địa phương, gần đảo Mindanao, ở độ sâu khoảng 35 km. USGS cho biết sau trận động đất chính đã xuất hiện một loạt dư chấn mạnh, trong đó có một dư chấn đạt tới 6,1 độ Richter.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà rung lắc mạnh, trần và tường xuất hiện các vết nứt, mảnh vỡ rơi xuống đường phố, trong khi người dân hoảng loạn chạy khỏi nhà ở, cửa hàng và văn phòng.

Một số đoạn clip cũng dường như ghi lại cảnh các công trình bị hư hại và sụp đổ một phần, dù giới chức chưa xác nhận đầy đủ quy mô thiệt hại.

Cảnh báo sóng thần đã được phát đi đối với nhiều khu vực ven biển sau trận động đất. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết sóng thần cao tới 3 mét có thể xuất hiện tại một số khu vực ven biển của Philippines. Các đợt sóng thần nhỏ hơn cũng có khả năng ảnh hưởng tới Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Guam, Papua New Guinea và nhiều khu vực khác ở phía tây Thái Bình Dương.

Nhà chức trách kêu gọi người dân tại các vùng ven biển bị ảnh hưởng rời khỏi bãi biển, cảng biển và các khu vực trũng thấp, đồng thời tuân thủ các lệnh sơ tán cho đến khi nguy cơ sóng thần hoàn toàn chấm dứt.

Theo giới chức địa phương, ít nhất một người đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương. Các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai để kiểm tra đường sá, cầu cống, cảng biển, hệ thống điện và các công trình công cộng tại những khu vực bị ảnh hưởng trên đảo Mindanao.

Philippines nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", một trong những khu vực hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, thường xuyên hứng chịu động đất, hoạt động núi lửa và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Giới chức cảnh báo các dư chấn vẫn có thể tiếp tục xảy ra và khuyến cáo người dân nên ở ngoài trời hoặc tại các khu vực trống trải, an toàn cho đến khi các công trình được kiểm tra đầy đủ.

Theo các báo cáo ban đầu trong khu vực, rung chấn của trận động đất cũng được cảm nhận tại một số khu vực phía đông Indonesia, bao gồm tỉnh Bắc Sulawesi và Bắc Maluku.

Theo RT, Reuters