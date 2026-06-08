Ông Trump nổi giận bỏ ngang phỏng vấn, mắng thẳng mặt phóng viên NBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rời khỏi cuộc phỏng vấn với NBC sau khi tranh cãi gay gắt về cáo buộc gian lận bầu cử tại California. Ông chỉ trích hàng loạt hãng truyền thông lớn là “thiên vị và dối trá”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột chấm dứt một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Kristen Welker của chương trình “Meet the Press” sau cuộc tranh cãi gay gắt liên quan đến các cáo buộc gian lận bầu cử.

“Cô gian dối, tờ báo của cô gian dối và ‘Meet the Press’ cũng gian dối,” ông Trump bực tức nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên NBC News hôm 6/6 theo giờ địa phương.

Trước khi rời đi, nhà lãnh đạo Mỹ cũng công kích hàng loạt hãng truyền thông lớn khác như ABC, CBS và CNN, gọi họ là những “mạng lưới truyền thông thiên vị và gian dối”.

Không khí cuộc trò chuyện thay đổi khi ông Trump cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ tại bang California trong tuần qua đã xuất hiện gian lận. Ông viện dẫn việc quá trình kiểm phiếu kéo dài nhiều ngày tại bang này và cho rằng kết quả đã bị “dàn xếp” nhằm loại bỏ các ứng viên đảng Cộng hòa.

Khác với nhiều bang khác của Mỹ, California áp dụng mô hình bầu cử sơ bộ “jungle primary” (bầu cử sơ bộ mở), trong đó các ứng viên thuộc mọi đảng phái cùng cạnh tranh trên một lá phiếu. Những người đạt số phiếu cao nhất sẽ giành quyền bước tiếp vào cuộc tổng tuyển cử.

Bà Kristen Welker đáp lại rằng “đó là cách California kiểm phiếu” và các quan chức địa phương cũng thừa nhận quy trình này diễn ra khá chậm.

Ông Trump lập tức phản ứng gay gắt. Tổng thống Mỹ cáo buộc NBC cùng nhiều cơ quan truyền thông khác đang “tiếp tay cho họ bằng những điều vô nghĩa này”, đồng thời nói với nữ nhà báo rằng bà “hoặc là gian dối, hoặc là ngu ngốc”.

Sau màn khẩu chiến, ông Trump tuyên bố chấm dứt cuộc phỏng vấn.

“Xin lỗi nhé. Chúng ta dừng ở đây thôi vì tôi chịu đủ rồi. Cảm ơn cô. Chúc cô vui vẻ,” ông nói, đồng thời có vẻ tháo micro khỏi người.

Bất chấp nỗ lực của Welker nhằm thuyết phục ông tiếp tục cuộc trao đổi, ông Trump vẫn kiên quyết kết thúc.

“Tôi đã ngồi dưới trời mưa với cô suốt một tiếng đồng hồ rồi,” ông càu nhàu.

“Tôi đã dành cho cô quá nhiều thời gian. Báo chí của các người cần phải thay đổi. Một đất nước không thể vĩ đại nếu có một nền báo chí không trung thực,” ông Trump nói trước khi đứng dậy rời đi.

Ông Trump từ lâu nổi tiếng với mối quan hệ đối đầu với giới truyền thông Mỹ.

Trong nhiều năm, ông thường xuyên sử dụng các cụm từ như “tin giả” (fake news), “truyền thông dối trá” hay “kẻ thù của nhân dân” để chỉ trích các hãng tin lớn mà ông cho là có thành kiến với mình.

Không chỉ nhắm vào các cơ quan báo chí dòng chính thiên về tự do, thời gian gần đây ông Trump cũng công khai công kích một số nhân vật truyền thông bảo thủ từng ủng hộ mình.

Một trong số đó là nhà bình luận nổi tiếng Tucker Carlson, người đã chỉ trích chính sách của ông Trump liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Vụ việc mới nhất một lần nữa cho thấy mối quan hệ đầy căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ và truyền thông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong bối cảnh nước Mỹ đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và các cuộc cạnh tranh chính trị ngày càng gay gắt.

Theo RT, NBC