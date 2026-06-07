Chuyên cơ mới của giới siêu giàu gây sốc: Bay từ Canada sang Pháp chỉ hơn 6 giờ

Bombardier Global 8000 lập cột mốc tốc độ đầu tiên khi bay từ Canada tới Pháp chỉ trong hơn 6 giờ. Mẫu chuyên cơ tầm siêu xa có tốc độ Mach 0,95 và tầm bay 8.000 hải lý.

Bombardier cho biết mẫu chuyên cơ doanh nhân Global 8000 vừa thiết lập cột mốc tốc độ đầu tiên khi thực hiện chuyến bay từ Montreal (Canada) tới Nice (Pháp) chỉ trong hơn 6 giờ đồng hồ.

Chiếc máy bay chở hành khách tới dự chặng đua Công thức 1 Monaco Grand Prix đã hoàn thành hành trình xuyên Đại Tây Dương với thời gian được xem là một trong những thành tích ấn tượng nhất của phân khúc máy bay phản lực doanh nhân tầm siêu xa.

Theo Bombardier, chuyến bay là minh chứng cho năng lực của Global 8000 – mẫu chuyên cơ có tốc độ tối đa Mach 0,95 và tầm hoạt động lên tới 8.000 hải lý (khoảng 14.816 km).

Hãng sản xuất Canada đang định vị Global 8000 là sản phẩm chủ lực mới của mình, kết hợp giữa khả năng bay đường dài, tốc độ hành trình cao và khoang cabin được thiết kế nhằm giảm mệt mỏi cho hành khách trên các chuyến bay liên lục địa.

Chuyến bay lập kỷ lục tới Riviera của Pháp

Theo Bombardier, hành trình Montreal – Nice đánh dấu kỷ lục tốc độ đầu tiên của Global 8000 kể từ khi chương trình phát triển mẫu máy bay này được công bố.

Mặc dù hãng không tiết lộ chính xác thời gian bay ngoài việc xác nhận chuyến đi hoàn thành trong hơn 6 giờ, nhưng tuyến bay này cho thấy khả năng kết nối trực tiếp giữa Bắc Mỹ và châu Âu ở tốc độ rất cao.

“Máy bay doanh nhân Global 8000 thực sự ở một đẳng cấp riêng về tốc độ, sự sang trọng và hiệu suất vận hành, thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc chuyên cơ tầm siêu xa,” ông Stephen McCullough, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Kỹ thuật, Phát triển sản phẩm và Quốc phòng của Bombardier, cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng thành tích mới tiếp tục chứng minh các ưu thế hàng đầu của Global 8000, từ khả năng vận hành êm ái đặc trưng cho tới hiệu suất bay và khả năng hạ cánh vượt trội.

Với tốc độ tối đa Mach 0,95, Global 8000 nằm trong nhóm những máy bay doanh nhân nhanh nhất thế giới hiện nay. Tầm bay 8.000 hải lý cho phép máy bay thực hiện nhiều hành trình liên lục địa không cần tiếp nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng thường xuyên di chuyển giữa các trung tâm kinh doanh và nghỉ dưỡng lớn trên toàn cầu.

Thiết kế nhằm giảm mệt mỏi trên các chuyến bay đường dài

Bombardier cho rằng môi trường cabin là một trong những điểm mạnh nổi bật nhất của Global 8000.

Khi bay ở độ cao hành trình khoảng 41.000 feet, khoang hành khách vẫn duy trì áp suất tương đương độ cao chỉ 2.691 feet. Theo Bombardier, đây là mức “độ cao cabin” thấp nhất hiện nay trên các dòng máy bay doanh nhân đang được sản xuất.

Độ cao cabin thấp giúp giảm các tác động sinh lý do áp suất gây ra trong những chuyến bay kéo dài, đặc biệt hữu ích đối với hành khách thường xuyên di chuyển xuyên múi giờ.

Máy bay được bố trí bốn khu vực sinh hoạt riêng biệt cùng một bếp cỡ lớn, cho phép hành khách làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi thoải mái trong suốt hành trình dài.

Ngoài ra, Global 8000 còn được trang bị các hệ thống kết nối hiện đại và ghế Nuage do Bombardier phát triển nhằm tăng cường sự thoải mái cũng như hỗ trợ cơ thể tốt hơn trong quá trình bay.

Tầm bay siêu xa nhưng khả năng khai thác linh hoạt

Dù sở hữu kích thước lớn và tầm hoạt động thuộc hàng đầu thế giới, Bombardier cho biết Global 8000 vẫn có khả năng cất hạ cánh tương đương nhiều mẫu máy bay phản lực hạng nhẹ.

Điều này đạt được nhờ thiết kế cánh tiên tiến với các cánh tà trước mép (leading-edge slats), giúp máy bay hoạt động hiệu quả tại nhiều sân bay có đường băng ngắn hoặc hạn chế.

Theo Bombardier, khả năng này cho phép Global 8000 tiếp cận nhiều hơn khoảng 30% số sân bay so với đối thủ cạnh tranh gần nhất.

Đây được xem là lợi thế đáng kể đối với các nhà khai thác chuyên cơ, khi họ có thể linh hoạt lựa chọn nhiều điểm đến hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào các sân bay lớn.

Global 8000 là một phần trong danh mục máy bay doanh nhân của Bombardier phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và quân đội. Hiện hãng cho biết hơn 5.200 máy bay Bombardier đang hoạt động trên toàn thế giới, được hỗ trợ bởi mạng lưới 10 trung tâm dịch vụ trải rộng tại 6 quốc gia.

Đối với Bombardier, chuyến bay từ Montreal tới Nice không chỉ là một cột mốc kỹ thuật quan trọng mà còn là màn trình diễn năng lực đầu tiên nhằm khẳng định vị thế của Global 8000 trong cuộc đua trở thành chuyên cơ doanh nhân nhanh và xa hàng đầu thế giới.

Theo IE, Bombardier