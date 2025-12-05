Nga cáo buộc UAV của Ukraine tấn công trung tâm thương mại ở khu vực miền Nam

Một UAV của Ukraine lao vào trung tâm thương mại cao 145 m tại Grozny, Chechnya, gây cháy lớn và làm vỡ toàn bộ mảng kính ở các tầng giữa.

Một vụ va chạm nghi là tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà cao tầng ở Grozny, Cộng hòa Chechnya, theo các đoạn video được chia sẻ trực tuyến.

Truyền thông địa phương cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã lao vào một trung tâm thương mại ở Grozny, thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Nhiều hình ảnh ghi lại hiện trường cho thấy hậu quả của vụ việc, với ngọn lửa bùng lên tại khu vực va chạm.

Trong sáng 5/12, nhiều hãng tin Nga đồng loạt đăng video về tòa tháp cao 145 mét ở trung tâm thành phố, cho thấy các cửa kính bị phá vỡ và ngọn lửa bốc lên tại một phần của tòa nhà. Điểm tác động dường như nằm ở khoảng giữa thân nhà.

Giới chức địa phương chưa đưa ra bình luận về sự việc nghi là tấn công, và hiện chưa có thông tin về thương vong. Tuy nhiên, một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga nói với hãng RT rằng vụ việc đúng là do UAV Ukraine gây ra.

Trước đó trong ngày, cơ quan quản lý hàng không Nga đã áp đặt hạn chế tạm thời đối với sân bay Grozny.

Theo dữ liệu công khai, tòa nhà bị tấn công là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức, bao gồm văn phòng tiếp dân của đảng Nước Nga Thống nhất, Phòng Kiểm toán, cùng nhiều cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Tổ hợp này chỉ cách dinh thự chính thức của ông Ramzan Kadyrov – lãnh đạo Cộng hòa Chechnya – chưa đầy 1 km.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 41 UAV Ukraine trong đêm trên nhiều khu vực.

Lực lượng Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và nhiều tòa nhà dân sự. Moscow lên án những đợt tập kích này là các “hành động khủng bố”.

Theo RT