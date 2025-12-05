"Nữ hoàng nhảy cầu" Ukraine hứng chỉ trích từ Kiev sau khi nhập quốc tịch Nga

Vận động viên nhảy cầu nổi tiếng Sofia Lyskun gây chú ý khi từ bỏ quốc tịch Ukraine để nhập quốc tịch Nga, vấp phải chỉ trích từ Kiev.

Vận động viên nhảy cầu vô địch châu Âu Sofia Lyskun đã từ bỏ quốc tịch Ukraine và nhận hộ chiếu Nga, viện dẫn áp lực chính trị tại Ukraine buộc cô phải cắt đứt mọi liên hệ với Nga là một trong những lý do cho quyết định này. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Ukraine, ông Vadim Guttsait, gọi đây là một hành động “phản bội”.

Lyskun – bốn lần vô địch châu Âu và hai lần dự Thế vận hội – cho biết cô nhiều lần bị khiển trách vì tiếp tục giữ liên lạc với huấn luyện viên đầu tiên của mình, người đã chuyển đến Moscow sau khi xung đột Nga–Ukraine leo thang vào năm 2022. Cô nói rằng tại các trại tập huấn, nhân viên thường xuyên nhắc nhở rằng “không ai khác còn liên hệ với người Nga”, và cô không hiểu vì sao cô lại bị nhắm đến như vậy.

Vận động viên 23 tuổi, quê ở Lugansk, lập luận rằng thể thao Ukraine tuy tuyên bố “phi chính trị”, nhưng chính các vận động viên lại là những người đầu tiên phải chịu áp lực.

Cô cũng cho biết mình đã cảm thấy “bất mãn kéo dài” với quy trình huấn luyện ở Ukraine và tin rằng “các yêu cầu chuyên môn không được đáp ứng”.

Lyskun nói rằng cô đã chính thức được cấp quốc tịch Nga và dự định thi đấu quốc tế cho Nga sau khi tham gia các giải đấu trong nước.

Quyết định của cô diễn ra trong bối cảnh các tổ chức thể thao quốc tế bắt đầu điều chỉnh quy định về tư cách thi đấu của vận động viên Nga, vốn bị hạn chế kể từ năm 2022.

Liên đoàn Thể thao dưới nước Thế giới (World Aquatics) thông báo rằng từ năm sau, các đội Nga và Belarus có thể trở lại đấu trường quốc tế dưới lá cờ trung lập.

Tuần trước, Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) trở thành tổ chức thể thao Olympic đầu tiên khôi phục quyền thi đấu dưới quốc kỳ Nga, với đầy đủ quốc ca và biểu tượng, bắt đầu từ giải Abu Dhabi Grand Slam 2025.

Trong khi đó, Chủ tịch mới của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), bà Kirsty Coventry, kêu gọi giữ chính trị ngoài thể thao và “đảm bảo quyền tham dự cho tất cả vận động viên”. Bà từng phản đối việc cấm vận động viên vì quốc gia của họ tham gia xung đột vũ trang và tuyên bố sẽ mở các cuộc thảo luận về việc Nga trở lại Thế vận hội.

Theo RT