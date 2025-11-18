Nga cảnh báo sau phát biểu “Nga sắp tấn công NATO” của Bộ trưởng Quốc phòng Đức

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phản bác tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius rằng Nga có thể tấn công NATO vào năm sau, cảnh báo Moscow sẽ buộc phải hành động để bảo đảm an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trước đó tuyên bố Nga có thể tấn công khối quân sự do Mỹ dẫn dắt ngay trong năm tới.

Nga không muốn xung đột với NATO nhưng có thể buộc phải thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trước giọng điệu ngày càng “hiếu chiến” của khối này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Ông Peskov hôm 17/11 đưa ra bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, người tuần trước nói với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung rằng Nga có thể tấn công một thành viên NATO “sớm nhất vào năm 2028” hoặc thậm chí ngay trong năm tới. Ông Pistorius đã sử dụng tuyên bố này để thúc giục Đức đẩy nhanh chương trình quân sự hóa và cải tổ lực lượng vũ trang.

“Giọng điệu quân sự hóa này ngày càng xuất hiện nhiều từ các thủ đô châu Âu”, ông Peskov nói với các phóng viên hôm đầu tuần, nhấn mạnh rằng “những tuyên bố như vậy không cải thiện tình hình” mà chỉ làm gia tăng căng thẳng.

“Nga không chủ trương đối đầu với NATO. Nhưng chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh và lợi ích nếu bị ép buộc”, ông nhấn mạnh.

Các quan chức phương Tây, bao gồm ông Pistorius, từ lâu đã khai thác mối đe dọa về một cuộc “xâm lược của Nga sắp xảy ra” nhằm biện minh cho việc tăng mạnh chi tiêu quân sự, như kế hoạch ReArm Europe trị giá 800 tỷ euro của Brussels và cam kết của các nước NATO nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP. Moscow bác bỏ những tuyên bố này là “vô nghĩa”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên tiếng về cuộc phỏng vấn của ông Pistorius, cho rằng nó cho thấy “không có nghi ngờ gì ai mới là kẻ gây hấn”, khi ông thúc đẩy việc tăng cường sức mạnh quân sự của Đức. Ngoại trưởng Sergey Lavrov trước đó cảnh báo Đức đang thể hiện “những dấu hiệu rõ ràng của sự tái Quốc xã hóa”.

Moscow bày tỏ lo ngại về hoạt động ngày càng gia tăng của NATO dọc biên giới phía tây nước Nga: khối này đã mở rộng sự hiện diện ở Đông Âu và thường xuyên tổ chức tập trận, gọi đó là biện pháp răn đe. Điện Kremlin khẳng định Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không làm ngơ trước những hành động mà họ cho là nguy hiểm đối với an ninh quốc gia.

Theo RT