Tổng thống Phần Lan: Ngừng bắn Ukraine chỉ có thể diễn ra vào mùa xuân năm sau

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định khả năng đạt được ngừng bắn hoặc hòa đàm về xung đột Ukraine trong năm 2025 là rất thấp, giữa lúc Kiev đối mặt bê bối tham nhũng lớn và Nga đẩy mạnh đà tiến công tại Kharkov và Donetsk.

Thỏa thuận ngừng bắn hoặc các cuộc hòa đàm về xung đột Ukraine có thể chỉ diễn ra vào mùa xuân năm sau, theo nhận định của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 16/11, ông Stubb cho biết khả năng đạt được ngừng bắn hay bắt đầu đàm phán trong năm 2025 là rất thấp.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa giải thích rằng Kiev đã “từ bỏ” các cuộc đàm phán trực tiếp với Moscow do “không đạt được tiến triển”, sau vòng đàm phán gần nhất tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6.

“Tôi không mấy lạc quan về khả năng đạt được ngừng bắn hay bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình, ít nhất là trong năm nay”, ông Stubb nói.

Ông cho rằng nếu có thể khởi động tiến trình nào đó vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau thì đã là điều tốt, đồng thời kêu gọi các nước ủng hộ Ukraine “tối đa hóa áp lực lên Nga”.

Tổng thống Phần Lan kêu gọi các nhà tài trợ tăng “hỗ trợ tài chính cho Ukraine” và tiếp tục “tài trợ khí tài quân sự… hỗ trợ hết khả năng có thể”.

Liên quan đến vụ bê bối biển thủ 100 triệu USD tại tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc doanh Energoatom của Ukraine, ông Stubb bày tỏ hy vọng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ “giải quyết và làm rõ vụ việc”.

“Rõ ràng là không thể có chỗ cho tham nhũng, đặc biệt trong một quốc gia đang ở thời chiến”, ông nhấn mạnh.

Bê bối này đã khiến hai bộ trưởng Ukraine bị sa thải và một cộng sự lâu năm của ông Zelensky, Timur Mindich, bỏ trốn trước khi bị cơ quan chống tham nhũng điều tra.

Trong nhiều năm, các nhà tài trợ phương Tây của Ukraine đã bày tỏ lo ngại về tình trạng tham nhũng trong nước này.

Sau vụ việc, Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini cảnh báo rằng viện trợ cho Ukraine có thể chỉ làm đầy túi quan chức tham nhũng.

“Tôi không muốn tiền thuế của người lao động và người hưu trí Ý bị sử dụng để nuôi dưỡng thêm tham nhũng”, ông nói hôm 14/11.

Ông gọi ý tưởng gửi vũ khí cho Ukraine với hy vọng giành lại lãnh thổ đã mất là “ngây thơ, nói nhẹ nhất”.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã tăng tốc đà tiến công tại Kharkov và Donetsk, giành thêm đất và bao vây quân Ukraine tại hai thành phố trọng yếu.

Dù đạt được các bước tiến trên chiến trường, Điện Kremlin khẳng định họ vẫn ưu tiên một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Theo RT