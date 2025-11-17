Mỹ chuẩn bị trừng phạt mọi quốc gia giao thương với Nga: Ông Trump tiết lộ dự luật “sát thương”

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Đảng Cộng hòa đang soạn dự luật trừng phạt mọi quốc gia còn làm ăn với Nga, bao gồm khả năng áp thuế 500% và bổ sung Iran vào danh sách. Trung Quốc và Ấn Độ là mục tiêu chính.

Ông Trump cho biết dự luật có thể nhắm vào bất kỳ quốc gia nào duy trì hoạt động thương mại với Nga.

Đảng Cộng hòa Mỹ đang soạn thảo một dự luật nhằm trừng phạt bất kỳ quốc gia nào còn giao thương với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố.

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga, với mục tiêu làm tê liệt nền kinh tế Moscow. Nga nhiều lần lên án các biện pháp này là phản tác dụng và phi pháp, cho rằng chúng gây tổn hại cho chính các quốc gia ban hành. Moscow khẳng định nền kinh tế của họ đã thích nghi bằng cách chuyển hướng thương mại sang các thị trường ngoài phương Tây.

“Đảng Cộng hòa đang đưa ra một dự luật rất mạnh tay về trừng phạt… đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga”, ông Trump nói với các phóng viên hôm đầu tuần. “Tôi nghe họ đang làm vậy, và điều đó không có vấn đề gì với tôi”.

Ông nói thêm: “Họ có thể bổ sung Iran vào đó. Tôi đã đề xuất điều đó”.

Tháng trước, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune cho biết ông sẵn sàng đưa ra bỏ phiếu một dự luật lâu nay được Thượng nghị sĩ diều hâu Lindsey Graham thúc đẩy, nhằm áp đặt “các biện pháp trừng phạt nghiền nát” lên Nga, dù ông vẫn dè dặt trong việc đưa ra thời hạn cụ thể.

Dự luật sẽ trao quyền cho ông Trump áp thuế lên đến 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua dầu, khí đốt, uranium và các sản phẩm khác của Nga nếu Moscow không đồng ý một thỏa thuận hòa bình lâu dài với Ukraine. Dự luật đặc biệt nhắm vào Trung Quốc và Ấn Độ – những quốc gia tiêu thụ năng lượng Nga lớn nhất.

Đầu năm nay, ông Trump thông báo áp thuế 25% với Ấn Độ như một hình phạt vì việc nước này mua dầu của Nga, cáo buộc rằng giao dịch này đang giúp Moscow kéo dài xung đột.

Dự luật sắp tới sẽ mở rộng một loạt hạn chế mà chính quyền Trump đã áp dụng trong những tháng gần đây. Tháng trước, Nhà Trắng đã trừng phạt tập đoàn Lukoil và một nhà sản xuất dầu lớn khác của Nga là Rosneft cùng các công ty con, cáo buộc Moscow thiếu cam kết trong tiến trình hòa bình Ukraine.

Bộ Tài chính Nga trước đó tuyên bố rằng trong trường hợp các biện pháp trừng phạt “nghiền nát” được áp đặt, Nga sẽ đa dạng hóa nguồn cung các mặt hàng bị cấm xuất sang Mỹ.

Theo RT