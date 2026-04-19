Nền tảng X tại Pháp bị điều tra vì nghi ngờ phạm pháp, Elon Musk bị triệu tập

Nền tảng X tại Pháp đối mặt với điều tra về phạm pháp, tỷ phú Elon Musk bị triệu tập để làm rõ các cáo buộc liên quan.

Việc tỷ phú Mỹ Elon Musk có chấp nhận lệnh triệu tập tới Paris để trả lời thẩm vấn của cơ quan tư pháp Pháp hay không đang thu hút nhiều sự chú ý. Công tố viên Pháp đã triệu tập ông, yêu cầu có mặt vào thứ Hai (20/4) để tham gia một “buổi điều trần tự do” (không bị tạm giữ), như một phần trong quá trình điều tra nền tảng mạng xã hội X của ông.

Cơ quan tư pháp Pháp từ đầu tháng 2 năm nay đã tiến hành khám xét văn phòng của X tại Pháp và triệu tập ông Musk, để làm rõ các vấn đề liên quan. Cuộc điều tra tập trung vào những hành vi bị nghi là vi phạm quy định của nền tảng này.

Công tố viên Paris, Laure Beccuau, trước đó cho biết ông Musk cùng cựu CEO của X là Linda Yaccarino đều nằm trong phạm vi điều tra, do từng là người chịu trách nhiệm thực tế và đại diện pháp lý của nền tảng trong giai đoạn liên quan.

Trọng tâm điều tra bao gồm nghi vấn nền tảng này hỗ trợ lan truyền “nội dung khiêu dâm trẻ em” và “phủ nhận tội ác chống lại loài người” – những hành vi bị coi là phạm pháp.

Phía X trong một tuyên bố đã lên án động thái này là “lạm dụng tư pháp vì động cơ chính trị”, phủ nhận mọi hành vi sai phạm và khẳng định sẽ không “bị đe dọa”. Công ty cũng cáo buộc công tố Paris tìm cách gây áp lực lên trụ sở tại Mỹ thông qua việc nhắm vào chi nhánh tại Pháp.

Theo Wall Street Journal, phía Mỹ đã gửi thư tới cơ quan tư pháp Pháp để bày tỏ lập trường ủng hộ X.

Tờ báo này cho biết Văn phòng Các vấn đề quốc tế thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng cuộc điều tra của Pháp có thể vi phạm Tu chính án Số 1 của hiến pháp Mỹ về quyền tự do ngôn luận, đồng thời nhận định các yêu cầu tư pháp này có thể nhằm “lôi kéo Mỹ vào một thủ tục hình sự nhạy cảm về chính trị” để tiến hành “quản lý không phù hợp” đối với hoạt động của X.

Việc ông Musk có tới Pháp theo yêu cầu của cơ quan tư pháp Pháp hay không đang thu hút sự chú ý của dư luận. Ảnh: Creaders.

Mở rộng điều tra sang thuật toán và AI

Hiện tại, X đang bị điều tra sơ bộ, bắt nguồn từ nhiều đơn tố cáo đầu năm 2025, cho rằng thuật toán của nền tảng có vấn đề thiên lệch.

Sau đó, phạm vi điều tra tiếp tục được mở rộng sang cơ chế vận hành của công cụ trí tuệ nhân tạo Grok tích hợp trong nền tảng. Các cáo buộc cho rằng Grok từng tạo ra nội dung phủ nhận tội ác lịch sử và các hình ảnh “deepfake” mang tính khiêu dâm.

Công tố Paris cho biết việc tiến hành “điều trần tự do” với lãnh đạo nền tảng nhằm giúp họ giải trình các sự thực liên quan và, nếu cần, đề xuất biện pháp khắc phục.

Cuộc điều tra vẫn đang trong quá trình triển khai, nhằm đảm bảo X tuân thủ pháp luật Pháp. Đồng thời, nhiều nhân viên của X cũng được yêu cầu tham gia thẩm vấn với tư cách nhân chứng từ ngày 20 đến 23/4.

Áp lực chính trị và giám sát gia tăng

Các đơn tố cáo từ giới chính trị gia Pháp cũng góp phần thúc đẩy tiến trình điều tra. Ngoài ra, trong một vụ án khác liên quan đến nền tảng livestream Kick, viện công tố Pháp hồi cuối tháng 1 đã phát lệnh bắt giữ ba lãnh đạo do không tuân thủ yêu cầu ra hầu tòa.

Cho đến nay, X vẫn chưa bị chính thức truy tố hình sự trong vụ việc này.

Người đứng đầu X tại Pháp, Laurent Buanec, tháng 1/2025 từng khẳng định rằng nền tảng có các quy định “nghiêm ngặt, rõ ràng và công khai” để ngăn chặn những phát ngôn thù hận, và thuật toán của họ cũng được thiết kế để tránh đề xuất nội dung như vậy.

Tuy nhiên, căng thẳng tiếp tục leo thang vào tháng 3 năm nay khi Viện công tố Paris thông báo với phía Mỹ rằng họ nghi ngờ ông Musk có thể đã “thổi phồng giá trị” thông qua X và công ty AI xAI, liên quan đến tranh cãi về các nội dung deepfake mang yếu tố tình dục do Grok tạo ra.

Đáp lại, ông Musk đã viết bằng tiếng Pháp trên X “Ils sont une bande d’idiots” (họ là một lũ ngu ngốc).

Theo Creaders