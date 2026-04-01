Tin nóng công nghệ 1/4: Elon Musk đối mặt vụ kiện tập thể

1. Ba Lan muốn xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Ba Lan vừa chính thức nộp đơn xin cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, đánh dấu cột mốc quan trọng cho an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn Polskie Elektrownie Jądrowe đã gửi bộ hồ sơ kỹ thuật khổng lồ dài hơn 40.000 trang tới Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia để thẩm định về độ an toàn và bảo vệ bức xạ.

Dự án sử dụng công nghệ lò phản ứng AP1000 của tập đoàn Westinghouse từ Mỹ và sẽ được xây dựng tại vùng Pomerania phía bắc đất nước. Thủ tướng Donald Tusk đánh giá đây là tiến trình then chốt giúp ổn định giá điện cho các hộ gia đình và thúc đẩy công nghiệp hiện đại phát triển bền vững. Theo kế hoạch, hoạt động đổ bê tông đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2028 và tổ máy số một dự kiến đi vào vận hành từ năm 2036. Đây là nỗ lực lớn nhất của Ba Lan kể từ năm 1989 nhằm hiện thực hóa tham vọng hạt nhân.

2. Nvidia chi 2 tỷ USD đầu tư vào Marvell

Gã khổng lồ Nvidia vừa thông báo rót 2 tỷ USD vào Marvell Technology nhằm tối ưu hóa việc kết hợp các dòng chip tùy chỉnh với thiết bị mạng và bộ vi xử lý trung tâm của hãng. Động thái này giúp Nvidia duy trì vị thế dẫn đầu trong bối cảnh nhiều khách hàng lớn đang có xu hướng tự thiết kế bộ xử lý thay vì sử dụng các sản phẩm đắt đỏ có sẵn.

Thông qua thỏa thuận này Nvidia sẽ tiếp cận được năng lực sản xuất bán dẫn chuyên biệt và công nghệ kết nối quang học tiên tiến của Marvell để giải quyết các nút thắt về băng thông và hiệu suất điện năng. Hai bên sẽ tập trung phát triển các giải pháp mạng quang học và hạt nhân silic cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao. Trong khi đó các tập đoàn công nghệ như Alphabet và Meta dự kiến chi ít nhất 630 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm nay mang lại cơ hội tăng trưởng doanh thu khổng lồ cho cả hai doanh nghiệp.

3. Elon Musk đối mặt vụ kiện tập thể

Một thẩm phán liên bang tại Mỹ vừa phán quyết rằng Elon Musk phải đối mặt với vụ kiện tập thể từ các nhà đầu tư cũ của Twitter với cáo buộc gian lận. Những nhà đầu tư này cho rằng tỷ phú giàu nhất thế giới đã cố tình trì hoãn việc công bố khoản đầu tư ban đầu vào mạng xã hội này để trục lợi cá nhân. Theo quy định, Elon Musk lẽ ra phải báo cáo khi sở hữu 5% cổ phần nhưng ông đã đợi thêm 11 ngày mới tiết lộ con số 9,2%



Các nguyên đơn khẳng định hành động này giúp ông tiết kiệm hơn 200 triệu đô la trong khi họ phải bán cổ phiếu với giá thấp hơn thực tế. Dù phía Elon Musk phủ nhận việc gây ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, thẩm phán Andrew Carter cho rằng sự im lặng của ông đã tác động trực tiếp đến thị giá. Phán quyết này mở đường cho các yêu cầu bồi thường thiệt hại quy mô lớn đối với tập đoàn X hiện nay.

4. Apple nâng cấp Siri với khả năng xử lý đa yêu cầu trong một câu lệnh duy nhất

Apple đang thử nghiệm tính năng mới cho phép Siri xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc trong một câu truy vấn duy nhất thay vì phải ra lệnh riêng biệt như trước đây. Đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa trợ lý ảo 15 năm tuổi này nhằm đưa Siri tiến gần hơn với khả năng của các công nghệ trí tuệ nhân tạo đối thủ.

Dự kiến tính năng sẽ ra mắt cùng hệ điều hành iOS 27 và macOS 27 vào cuối năm nay giúp người dùng tiết kiệm thời gian đáng kể. Chẳng hạn hành khách có thể yêu cầu Siri kiểm tra thời tiết đồng thời tạo lịch hẹn và gửi tin nhắn chỉ bằng một lần nói. Ngoài ra Apple cũng đang phát triển ứng dụng Siri độc lập có khả năng truy cập thông tin từ web và tích hợp sâu hơn vào các dịch vụ bên thứ ba. Bước đi này là cốt lõi để Siri hiểu được bối cảnh cá nhân và thực hiện các tác vụ phức tạp như chỉnh sửa rồi gửi ảnh chỉ với một lệnh.

5. Fujitsu phát triển chip AI tiên tiến

Tập đoàn Fujitsu vừa công bố kế hoạch phát triển dòng bán dẫn chuyên dụng cho xử lý trí tuệ nhân tạo trên máy chủ với quy trình 1,4 nanomet hiện đại. Đây là dự án chip hoàn toàn nội địa với toàn bộ quá trình thiết kế và sản xuất được thực hiện tại Nhật Bản thông qua sự hợp tác với công ty Rapidus. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng hai phần ba chi phí phát triển ước tính lên tới 58 tỷ yên (360 triệu USD) nhằm đảm bảo an ninh kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Trọng tâm của dự án là bộ xử lý thần kinh NPU tích hợp cùng chip xử lý trung tâm để tối ưu hóa hiệu suất năng lượng và khả năng suy luận dữ liệu. Fujitsu cũng đặt mục tiêu nhúng công nghệ mã hóa trực tiếp vào phần cứng để bảo vệ dữ liệu bí mật trước các nguy cơ rò rỉ. Bước đi này khẳng định quyết tâm xây dựng chủ quyền công nghệ trong cuộc đua AI toàn cầu.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia