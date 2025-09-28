NATO báo động đỏ: Ba Lan điều F-16, Hà Lan triển khai F-35, Đức kích hoạt Patriot đối phó Nga

Ba Lan điều tiêm kích F-35 cùng hệ thống Patriot của Đức để chặn đợt tấn công UAV, tên lửa quy mô lớn mà họ cho là của Nga nhằm vào Ukraine.

Các máy bay tiêm kích của Ba Lan và đồng minh đã được điều động khẩn cấp vào rạng sáng 28/9 theo giờ địa phương, khi Ukraine tố Nga tiến hành một đợt tấn công tên lửa và UAV quy mô lớn nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Ba Lan cũng đã đóng cửa không phận quanh các thành phố Rzeszow và Lublin ở phía đông nam do “hoạt động quân sự ngoài kế hoạch”, theo dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24.

Bộ Tư lệnh Tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan đăng tải trên nền tảng X rằng các cặp tiêm kích trực chiến QRA đã được xuất kích, trong khi hệ thống phòng không mặt đất và radar giám sát được đặt trong tình trạng báo động cao.

Bài đăng xuất hiện lúc 4 giờ sáng Chủ nhật cho biết cả máy bay chiến đấu của Ba Lan và đồng minh đã tham gia chiến dịch, song không tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, một bài đăng sau đó đã cảm ơn Không quân Hoàng gia Hà Lan vì đã triển khai F-35, đồng thời cho biết lực lượng vũ trang Đức đã hỗ trợ bằng hệ thống phòng không Patriot.

Đến 8h00 sáng, Bộ Tư lệnh Tác chiến thông báo chiến dịch đã kết thúc và Nga không vi phạm biên giới Ba Lan.

Bộ Tư lệnh nhấn mạnh việc triển khai mang tính phòng ngừa, nhằm đảm bảo an toàn cho công dân Ba Lan và bảo vệ không phận quốc gia.

Ba Lan cùng các nước sườn phía đông NATO đã duy trì tình trạng cảnh giác cao kể từ ngày 10/9, sau khi cáo buộc Nga điều khoảng hai chục UAV xâm nhập Ba Lan trong loạt vụ vi phạm không phận khu vực. Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Phản ứng của NATO tại Ba Lan được đưa ra sau khi chính quyền Kiev tố cáo Nga điều máy bay ném bom tầm xa tấn công đêm quy mô lớn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án vụ tấn công, đồng thời khẳng định đó là hành động “khủng bố có chủ đích nhằm vào các thành phố dân thường”.

Ông cho biết trên X rằng Nga đã sử dụng gần 500 UAV tấn công cùng hơn 40 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Truyền thông Ukraine đưa tin các máy bay ném bom Nga đã khiến còi báo động không kích vang lên ở nhiều khu vực xa tiền tuyến.

Theo Kyiv Independent, 5 oanh tạc cơ Tu-95 của Nga đã cất cánh trước 2h00 sáng theo giờ địa phương, sau đó là các máy bay ném bom MiG-31K, rồi tiếp tục nhiều chiếc Tu-95 khác.

Ngoài ra, các bầy UAV Shahed đã tấn công nhiều thành phố trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, nơi một tòa nhà dân cư 5 tầng bị phá hủy.

Giới chức Ukraine đã cảnh báo người dân chuẩn bị cho các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào hạ tầng năng lượng khi mùa đông tới gần.

Theo Kyiv Post