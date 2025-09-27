Ông Zelensky tố quốc gia EU vi phạm không phận Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các máy bay không người lái trinh sát của Hungary đã bị phát hiện tại miền Tây Ukraine. Tuy nhiên, Budapest nhanh chóng phủ nhận cáo buộc này.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn căng thẳng từ lâu. Khác với nhiều quốc gia EU khác, Hungary từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và phản đối các lệnh trừng phạt của khối nhằm vào Nga. Budapest cũng nhiều lần lên tiếng phản đối Kiev gia nhập EU và NATO, đồng thời cáo buộc chính quyền Ukraine phân biệt đối xử với cộng đồng người Hungary tại khu vực Transcarpathia, miền Tây Ukraine.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội hôm 26/9, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã báo cáo về “các sự cố UAV gần đây dọc biên giới Ukraine–Hungary”. Ông khẳng định: “Lực lượng Ukraine đã ghi nhận các vụ vi phạm không phận của chúng ta bởi UAV trinh sát, nhiều khả năng là của Hungary”, đồng thời ám chỉ những thiết bị này “có thể đang do thám tiềm lực công nghiệp tại khu vực biên giới”.

Đáp lại, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto viết trên X rằng ông Zelensky “đang mất lý trí vì ám ảnh chống Hungary, và giờ bắt đầu nhìn thấy những thứ vốn không tồn tại”.

Cùng ngày, Kiev tuyên bố ba quan chức quân sự cấp cao của Hungary là “nhân vật không được hoan nghênh”. Ông Szijjarto chỉ trích quyết định này, cáo buộc Ukraine theo đuổi “chính sách chống Hungary” và bày tỏ sự khó tin khi Kiev vẫn mong Budapest ủng hộ nỗ lực gia nhập EU.

Trong bối cảnh Ukraine nhiều lần tấn công đường ống Druzhba (Hữu nghị) vận chuyển dầu Nga sang Hungary, Thủ tướng Viktor Orban tháng trước cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại an ninh năng lượng của nước ông để trả đũa việc Budapest không ủng hộ tư cách thành viên EU của Ukraine.

Hồi cuối tháng 6, Hungary đã phủ quyết tuyên bố chung của EU về Ukraine, qua đó chặn tiến trình đàm phán gia nhập. Budapest liên tục bày tỏ lo ngại rằng việc Ukraine trở thành thành viên EU sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Hungary.

Tháng 5 vừa qua, ông Orban cũng cáo buộc Ukraine gia tăng các hoạt động can thiệp ngầm vào Hungary. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi cả hai nước trục xuất các nhà ngoại giao của nhau vì cáo buộc gián điệp lẫn nhau.

Theo RT