Nga "dội mưa" UAV, tên lửa xuống Kiev, Ba Lan khẩn cấp điều động tiêm kích

Nga mở đợt tập kích quy mô lớn bằng hàng trăm UAV và tên lửa vào Ukraine, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, theo chính quyền Kiev.

Ukraine hôm 28/9 cho hay Nga đã tiến hành một đợt tập kích bằng “hàng trăm” máy bay không người lái (UAV) và tên lửa trong đêm, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng ngay tại thủ đô Kiev, trong khi nước láng giềng Ba Lan phải điều động tiêm kích để bảo vệ không phận.

Đợt tấn công diễn ra sau khi Nga cảnh báo NATO không được hành động cứng rắn hơn trước các cáo buộc xâm phạm không phận của liên minh quân sự này. Đây cũng là thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ Kiev đã nhận được hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất từ Israel để đối phó với các đòn tập kích của Nga.

“Trong lúc người dân đang ngủ, Nga đã phát động thêm một cuộc tấn công đường không quy mô lớn vào các thành phố Ukraine”, Ngoại trưởng Andriy Sybiga viết trên mạng xã hội. “Lại thêm hàng trăm UAV và tên lửa, phá hủy nhà cửa và gây thương vong cho dân thường”. Ông đăng kèm đoạn video cho thấy lửa bùng lên từ cửa sổ một tòa chung cư cao tầng và cho rằng đó là hậu quả của vụ tập kích.

Timur Tkachenko, lãnh đạo chính quyền quân sự tại Kiev, ban đầu báo cáo 3 người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 12 tuổi. Sau đó, ông cho biết số người chết tăng lên bốn khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm một thi thể. Ông cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi công tác cứu hộ diễn ra.

Theo Mykola Kalachnyk, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Kiev, các cuộc không kích khiến ít nhất 27 người bị thương. Tại Zaporizhzhia ở phía đông nam, thống đốc khu vực cho hay 4 người khác cũng bị thương.

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cáo buộc Moscow đang tiến hành một “cuộc chiến chống lại dân thường”, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây gia tăng sức ép lên Nga. “Sẽ có câu trả lời cho những hành động này. Nhưng các đòn trừng phạt kinh tế từ phương Tây đối với Nga cũng cần phải mạnh hơn”, ông nói.

Trước diễn biến căng thẳng, quân đội Ba Lan thông báo đã điều tiêm kích tuần tra không phận và đặt các hệ thống phòng không mặt đất trong tình trạng báo động cao. Họ nhấn mạnh động thái này nhằm phòng ngừa, bảo đảm an ninh không phận và bảo vệ người dân, đặc biệt tại những khu vực gần biên giới Ukraine.

Trong vài tuần qua, nhiều nước châu Âu cáo buộc Nga vi phạm không phận bằng UAV và tiêm kích, khiến NATO coi đây là phép thử đối với mức độ sẵn sàng của liên minh. Moscow phủ nhận cáo buộc và khẳng định không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo: “Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào đất nước tôi sẽ nhận về một phản ứng dứt khoát”. Ông sau đó nhấn mạnh, nếu bất kỳ quốc gia nào bắn hạ mục tiêu vẫn còn trong không phận Nga, “họ sẽ phải hối tiếc”.

Trở về từ New York, Tổng thống Zelensky xác nhận hệ thống Patriot từ Israel hiện đã được triển khai ở Ukraine và cho biết Kiev sẽ tiếp nhận thêm hai tổ hợp vào mùa thu năm nay. Israel ban đầu giữ thái độ trung lập trong xung đột, nhưng quan hệ với Moscow đã nguội lạnh khi Nga xích lại gần Iran và chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.

Cùng ngày, cả Kiev và Moscow đều thông báo nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cơ sở lớn nhất châu Âu do Nga kiểm soát – đã ngừng kết nối lưới điện 4 ngày liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sự cố hạt nhân.

Theo SCMP