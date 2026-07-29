Loạt lãnh đạo bất động sản "bắt đáy" cổ phiếu

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh và thanh khoản suy giảm, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản đồng loạt đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán vừa khép lại tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp, kéo tháng 7 trở thành tháng giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Thanh khoản suy yếu rõ rệt, trong khi các chỉ số liên tục đánh mất những mốc hỗ trợ quan trọng.

Giữa bối cảnh đó, hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản đã đồng loạt đăng ký mua vào cổ phiếu, tranh thủ vùng giá thấp để gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Mới đây, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) cho biết Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt đã đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR theo phương thức khớp lệnh. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 31/7 đến 29/8/2026 với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Nếu hoàn tất giao dịch, ông Nguyễn Văn Đạt sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 294,7 triệu đơn vị, tương ứng 29,54% vốn điều lệ của Phát Đạt. Theo thị giá hiện tại của PDR, Chủ tịch doanh nghiệp có thể phải chi khoảng 230 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Đây không phải lần đầu ông Nguyễn Văn Đạt gia tăng sở hữu trong năm nay. Đầu tháng 4, vị chủ tịch đã chi khoảng 47 tỷ đồng để mua vào 3 triệu cổ phiếu PDR.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH), ông Lý Tuấn Kiệt, phó tổng giám đốc đồng thời là con trai phó chủ tịch HĐQT, cũng đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu KDH. Động thái diễn ra khi thị giá KDH giảm xuống dưới 18.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 4 năm.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Nam Long (HoSE: NLG), hai con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang đồng loạt đăng ký mua, mỗi người 1 triệu cổ phiếu. Quyết định được đưa ra khi cổ phiếu NLG điều chỉnh về sát 21.000 đồng/cổ phiếu, vùng giá thấp nhất trong hơn 3 năm.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong năm gia đình chủ tịch Nguyễn Xuân Quang gia tăng sở hữu tại Nam Long. Trước đó, vào tháng 3, khi cổ phiếu NLG lùi về vùng 25.000 đồng/cổ phiếu, ông Nguyễn Nam đã mua vào 1 triệu cổ phiếu.

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Hiệp, người con trai khác của chủ tịch Nguyễn Xuân Quang, cũng mua thêm 1 triệu cổ phiếu, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,2% lên 1,41%.

Không chỉ Phát Đạt, Khang Điền hay Nam Long, Chủ tịch Hải Phát Invest (HPX) Đỗ Quý Hải cũng đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu HPX trong bối cảnh cổ phiếu doanh nghiệp này đang giao dịch ở vùng giá thấp.

Động thái liên tiếp của các lãnh đạo doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường chứng khoán suy giảm đáng kể.

Từ tháng 3/2026 đến nay, thanh khoản thị trường liên tục đi xuống. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE duy trì trên 20.000 tỷ đồng mỗi phiên trong hai tháng đầu năm, thậm chí đạt 43.647 tỷ đồng khi VN-Index lập đỉnh 1.846 điểm vào ngày 2/3.

Tuy nhiên, đến phiên 27/7, giá trị giao dịch chỉ còn 14.575 tỷ đồng, trong khi VN-Index lùi về 1.669 điểm.

Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc chiến lược thị trường Chứng khoán VPBankS, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến thanh khoản thị trường suy yếu là sự thiếu hụt thanh khoản trong hệ thống ngân hàng.

Ông cho biết năm 2025, tín dụng tăng khoảng 19% trong khi huy động vốn chỉ tăng 14-15%. Một phần đáng kể dòng vốn được bơm vào lĩnh vực bất động sản nhưng chưa quay trở lại hệ thống ngân hàng do đặc thù chu kỳ thu hồi vốn dài. Bước sang năm 2026, tín dụng sau 6 tháng tăng hơn 7%, còn huy động vốn chỉ tăng hơn 5%.

Theo ông Sơn, khoảng cách giữa tăng trưởng cho vay và huy động đã nới lên khoảng 2,6 triệu tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm. Điều này khiến thanh khoản của hệ thống ngân hàng suy giảm, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân đầu tư công chậm cũng khiến dòng tiền lưu thông trong nền kinh tế kém tích cực. Dù thu ngân sách ghi nhận mức tăng khả quan, hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công vẫn chưa được đưa vào nền kinh tế.

Vị chuyên gia nhận định nếu giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh từ quý III/2026, đồng thời Ngân hàng Nhà nước nới một số quy định đối với các ngân hàng thương mại, thanh khoản của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng có thể cải thiện dần vào những tháng cuối năm.