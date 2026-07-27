Quốc hội khóa XVI triệu tập kỳ họp không thường lệ đầu tiên, xem xét 19 luật

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ tập trung xem xét 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, 7 dự án luật và nhiều nội dung nhân sự, đầu tư quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản triệu tập kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp này, các đại biểu sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất khai mạc ngày 3/8 và dự kiến bế mạc vào 24/8, được tiến hành theo hai đợt. Đợt 1 từ ngày 3 đến 13/8 và đợt 2 từ 19 đến 24/8.

Trong kỳ họp không thường lệ đầu tiên của khóa XVI, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 19 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ quyết định 5 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và nội dung khác (nếu có).

Các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất đang lần lượt được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 4, chia thành nhiều đợt.

Trong tuần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về Luật Phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương...

Toàn cảnh Phiên Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Một số dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong tuần này, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi...

Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và đồng ý trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất nhiều dự án luật, như: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến và thống nhất trình Quốc hội Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Một nội dung quan trọng khác tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất là Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự, dự kiến phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

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