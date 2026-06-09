Con đường thăng tiến của 'bộ ba' chủ tịch, tổng giám đốc và kế toán trưởng TV3 vừa bị bắt

"Bộ ba" chủ tịch, tổng giám đốc và kế toán trưởng TV3 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam đều là những người có thâm niên hàng chục năm làm việc tại công ty, thậm chí trước năm 2000.

CTCP tư vấn xây dựng Điện 3 (PECC3 - Mã: TV3) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự cấp cao.

Theo đó, ngày 8/6/2026, doanh nghiệp nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch HĐQT, ông Lạc Thái Phước - Tổng giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng.

Theo giới thiệu, Chủ tịch HĐQT TV3 Nguyễn Như Hoàng Tuấn sinh năm 1973, là thạc sĩ kỹ thuật điện.

Ông Tuấn có nhiều năm gắn bó với TV3, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng trong lĩnh vực nhiệt điện và điện hạt nhân từ năm 2009.

Cụ thể, từ tháng 2/2009 đến tháng 6/2013, ông giữ chức Trưởng phòng dự án nguồn tại TV3. Sau đó, từ tháng 7/2013 đến tháng 7/2014, ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng nhiệt điện và điện hạt nhân.

Trong giai đoạn từ tháng 8/2014 đến tháng 12/2014, ông đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Trung tâm nhiệt điện và điện hạt nhân, trước khi trở thành Giám đốc Trung tâm nhiệt điện và điện hạt nhân từ tháng 1/2015.

Đến ngày 30/3/2020, ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc TV3, vị trí ông đảm nhiệm đến ngày 24/6/2022.

Song song với vai trò điều hành, ông cũng là Thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp cho đến ngày 30/6/2022. Từ ngày 30/6/2022, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP tư vấn xây dựng Điện 3, đánh dấu bước thăng tiến cao nhất trong quá trình công tác tại doanh nghiệp tư vấn điện này.

Tính tới cuối năm 2025, ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào của TV3. Cá nhân ông đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại TV3 là 19,51%.

Trong khi đó, ông Lạc Thái Phước - Tổng giám đốc của TV3 có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kỹ thuật điện, thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Chủ tịch TV3 Nguyễn Như Hoàng Tuấn (bên trái) và Tổng giám đốc Lạc Thái Phước (bên phải). Ảnh: TV3.

Nhân vật này đã tham gia vào TV3 từ năm 1989 với xuất phát điểm là kỹ sư điện phòng thiết kế trạm, trung tâm năng lượng. 10 năm sau, tức 1999, ông Phước đảm nhiệm phó trưởng phòng thiết kế trạm đến năm 2003.

Trong suốt 19 năm tiếp theo, từ tháng 4/2003 đến tháng 4/2022, ông Lạc Thái Phước giữ chức trưởng phòng thiết kế trạm TV3.

Sau khi được thăng tiến lên Phó tổng giám đốc vào tháng 2/2022, ông Lạc Thái Phước tiếp tục được bầu vào HĐQT TV3 đồng thời giữ chức Quyền Tổng giám đốc.

Ông Phước chính thức ngồi ghế tổng giám đốc TV3 kiêm Thành viên HĐQT từ tháng 2/2024 đến nay.

Bên cạnh Chủ tịch Nguyễn Như Hoàng Tuấn, ông Lạc Thái Phước là một trong ba người đại diện phần vốn của cổ đông lớn EVN, với 14,63%.

Ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng TV3 (bên phải). Ảnh: TV3.

Trong khi đó, ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng TV3 người vừa bị bắt giữ cũng đã có thâm niên công tác rất lâu tại công ty từ năm 1995 với vai trò đầu tiên là chuyên viên phòng Tài chính kế toán, trung tâm năng lượng. Sau nhiều năm thăng tiến, vào tháng 1/2019, ông Vinh chính thức làm kế toán trưởng TV3.