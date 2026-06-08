Vì sao nhóm Ngọc "Sùi" bị khởi tố?

Công an Hà Nội khởi tố Ngọc "Sùi" và đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản sau khi nhóm này gây sức ép, chiếm đoạt tiền của chủ khách sạn.

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Bùi Huỳnh Bình Ngọc (tức Ngọc "Sùi", SN 1980) cùng Bùi Huỳnh Bình Ngọc (SN 1976); Nguyễn Trung Thành (SN 1985); Nguyễn Quý Thái (SN 1976); Nguyễn Hữu Thụ (SN 1955); Nguyễn Hữu Hương (SN 1950) và Phương Dực (SN 1957, cùng ở Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Huỳnh Bình Ngọc (tức Ngọc "Sùi") đã thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Minh An nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động của mình. Bị can thường xuyên đăng tải các video trên mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế và tạo ảnh hưởng trong dư luận.

Cơ quan điều tra xác định năm 2023, xuất phát từ tranh chấp liên quan đến hoạt động góp vốn kinh doanh khách sạn, Ngọc "Sùi" cùng Nguyễn Quý Thái và Bùi Huỳnh Bình Ngọc đã nhiều lần gây sức ép nhằm chiếm đoạt lợi ích của một cơ sở kinh doanh khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Họ thuê nhiều người có tiền án, tiền sự, thường xuyên tập trung trước khu vực khách sạn, cản trở hoạt động kinh doanh, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của doanh nghiệp. Các đối tượng còn có hành vi theo dõi, quay phim, chụp ảnh, đe dọa nhằm gây áp lực đối với chủ cơ sở kinh doanh.

Do lo ngại việc kinh doanh bị đình trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và quyền lợi của mình, chủ khách sạn đã nhiều lần chuyển tổng cộng 6,8 tỷ đồng cho các đối tượng theo yêu cầu.

Bùi Huỳnh Bính Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 26/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh.

Bùi Huỳnh Bính Ngọc có 2 tiền án về các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”; Nguyễn Trung Thành có 2 tiền án về các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện Bùi Huỳnh Bính Ngọc và Nguyễn Trung Thành bị tạm giam trong một vụ án khác do Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội thụ lý.