Cầu Vạn Xuân ở Huế hoàn thành nhưng chưa thể thông xe đồng bộ, vì sao?

Dù phần cầu đã hoàn thành từ lâu, cầu Vạn Xuân ở TP Huế vẫn chưa thể thông xe đồng bộ do vướng giải phóng mặt bằng đoạn đường dẫn. Tình trạng này khiến việc đi lại của người dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Cầu làm xong nhưng vẫn chờ đường dẫn

Bà Nguyễn Thị Tý, chủ hộ kinh doanh vàng mã ngay cạnh chân cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn (TP Huế) dẫn vào miệt vườn Kim Long cho biết khi dự án được triển khai cách đây hơn 4 năm, bà cùng nhiều người dân phường Kim Long rất phấn khởi vì cây cầu cũ chật hẹp, xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng sẽ được thay thế bằng cây cầu mới khang trang, an toàn hơn.

Vậy nhưng đến nay, sau nhiều lần trễ hẹn tiến độ thì cây cầu vẫn chưa thể lưu thông gây bức xúc trong nhân dân mỗi khi có sự việc phát sinh. "Cầu đã làm xong lâu rồi mà đường dẫn vẫn bị tắc, chưa xong nên bà con đi lại rất khổ cực, nguy hiểm", bà Tý thở dài.

Cùng chung tâm trạng với bà Tý, nhiều người dân địa phương mong muốn dự án sớm hoàn thành để việc đi lại được thuận lợi, an toàn. Nhất là cám cảnh đơn vị quản lý lại giăng dây cấm phương tiện qua cầu mỗi khi có sự cố khiến sinh hoạt, đi lại của người dân bị đảo lộn.

Người dân mò mẫm ban đêm qua cầu Vạn Xuân với nhiều hiểm nguy. Ảnh: Nguyễn Lê.

Cầu Vạn Xuân nối từ đường Phạm Thị Liên (phường Kim Long) sang đường Lê Duẩn (Quốc lộ 1, phường Phú Xuân, TP Huế). Công trình được xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 40 m, rộng 6,5 m, khởi công từ tháng 4/2022.

Hiện phần cầu và đường dẫn phía đường Phạm Thị Liên đã hoàn thành từ lâu. Tuy nhiên, phía đường Lê Duẩn vẫn dang dở đường dẫn lên cầu. Hệ quả là ô tô chưa thể lưu thông qua cầu; người dân hằng ngày phải đi trên tuyến đường nhỏ, bụi bặm, nhấp nhô sỏi đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều người dân lo ngại nếu dự án tiếp tục kéo dài đến mùa mưa bão thì việc đi lại sẽ càng khó khăn, nguy hiểm hơn. Trong khi đó, đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối người dân và du khách đến miệt vườn Kim Long, trung tâm hành chính phường, trường học, bệnh viện cùng hệ thống nhà hàng, cơ sở lưu trú và dịch vụ ẩm thực.

Bà Tôn Nữ Diễm Xuân, người dân phường Kim Long, cho biết: "Tôi đọc trên VietTimes cách đây gần nửa năm thấy thông tin dự án sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/6/2026. Vậy mà nay đã gần hết tháng 7 nhưng mọi thứ gần như vẫn vậy".

Cũng theo bà Xuân, mặc dù thi công phần thân cầu đã xong, nhưng lưu thông qua cầu vẫn cấm ô tô qua lại khiến người dân chúng tôi phải đi trên con đường quá nhỏ, mất an toàn.

"Đáng lo nhất là sắp tới học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, lượng người và phương tiện sẽ tăng rất đông qua cầu Vạn Xuân. Khi ấy việc đi lại sẽ càng bất an và khó khăn hơn. Tôi mong các cấp, các ngành quan tâm đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành, đưa vào khai thác an toàn, hiệu quả", bà Xuân chia sẻ.

Vướng mắc từ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Như VietTimes đã thông tin, cầu Vạn Xuân là hạng mục thuộc Gói thầu số 37 của Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (Green City) - Dự án thành phần Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), với tổng giá trị hợp đồng hơn 122 tỷ đồng.

Gói thầu gồm nhiều hạng mục như nạo vét, kè sông Kẻ Vạn, cải tạo, nâng cấp sông Lấp và xây dựng công viên dọc đường Vạn Xuân..., do Liên danh Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế và Công ty Cầu 1 Thăng Long thi công.

Cầu Vạn Xuân có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối hai phường Kim Long và Phú Xuân, góp phần mở rộng không gian đô thị và kết nối với tuyến đường vành đai Nguyễn Hoàng (qua đường Phạm Thị Liên) đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Cùng với đường Vạn Xuân, dự án còn được kỳ vọng tạo điều kiện khai thác hạ tầng, chỉnh trang và phát huy cảnh quan dọc sông Kẻ Vạn.

Mặc dù có nhiều ý nghĩa, nhưng sau hơn 4 năm kể từ ngày khởi công, dự án vẫn dang dở.

Theo Ban Quản lý Dự án Green City, tiến độ dự án bị ảnh hưởng do công tác bàn giao mặt bằng của 5 hộ dân ở phường Phú Xuân còn chậm. Đến nay, đã có 4 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để triển khai các hạng mục đường dẫn vào cầu, đường gom và bãi đỗ xe.

Lưu lượng người, phương tiện rất đông qua cầu Vạn Xuân nhưng bị mắc kẹt bởi đường dẫn vào cầu nhỏ hẹp. Ảnh Nguyễn Lê.

Bên cạnh đó, tiến độ còn bị ảnh hưởng do phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung hạ tầng kỹ thuật với các hạng mục như mở rộng đường đầu cầu phía Lê Duẩn lên 19 m; bổ sung hai tuyến đường gom; xây dựng hai bãi đỗ xe tĩnh; di dời nhà gác chắn đường sắt nằm ngay đầu cầu phía đường Lê Duẩn...

Cũng theo Ban Quản lý Dự án Green City, đến nay, nhiều hạng mục của gói thầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ lâu. Giá trị giải ngân lũy kế đến cuối tháng 3/2026 đạt gần 92 tỷ đồng, nhưng cầu vẫn chưa thông xe do còn một hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

"Các cơ quan chức năng đang phối hợp với UBND phường Phú Xuân tiếp tục đối thoại, vận động và thực hiện các biện pháp theo quy định nhằm sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án", đại diện Ban Quản lý Dự án Green City cho biết thêm.