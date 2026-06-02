Huy động hơn 1.000 tỷ đồng, Chủ tịch CCV Group bị khởi tố

Quỳnh An
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Mai Hà Trang để điều tra về dấu hiệu lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má.

Theo VTV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group.

Vụ án liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn, hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ rau má thông qua hình thức ký kết “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Theo Công an Hà Nội, từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang yêu cầu bộ phận kinh doanh quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má. Nhóm này thuyết trình về triển vọng kinh doanh, phương án đầu tư và cam kết lợi nhuận 5-8%/tháng để thu hút người dân góp vốn.

Cơ quan công an xác định nhiều thông tin được đưa ra có dấu hiệu không đúng sự thật, thổi phồng dự án. Dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của nhà đầu tư.

Bước đầu, hàng trăm nạn nhân đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân Mai Hà Trang. Từ tháng 3/2023, công ty dừng trả lợi nhuận như cam kết, không hoàn trả vốn góp, đồng thời xóa thông tin và website của công ty.

Công an TP Hà Nội đang triệu tập một số người tại nhiều địa phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Nhiều địa chỉ của công ty được xác định không còn hoạt động.

Vindynamics lần đầu ra mắt Robot hình người tại hai sự kiện công nghệ hàng đầu thế giới

VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, vừa giới thiệu robot hình người đầu tiên mang tên Dyno tại hai sự kiện công nghệ và robotics hàng đầu thế giới: Hội nghị Quốc tế về Robot và Tự động hóa (ICRA 2026) diễn ra từ ngày 1-5/6 tại Vienna, Áo và Triển lãm Công nghệ Computex Taipei 2026 diễn ra từ ngày 2-5/6 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Cẩm nang cần đọc ngay khi sử dụng xăng E10

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến Công (Bộ Công Thương) phát hành Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10, cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý dành cho người tiêu dùng.

LPBank ghi dấu ấn trên thị trường thẻ với 4 giải thưởng từ JCB

Tại Hội nghị thường niên của Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB diễn ra ngày 28/5 tại Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã được xướng tên tại 4 hạng mục giải thưởng quan trọng, tiếp tục ghi nhận dấu ấn trong hoạt động thẻ quốc tế, đồng thời khẳng định uy tín và vị thế của Ngân hàng trên thị trường tài chính ngân hàng.