Ông chủ đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả bị đề nghị 15-18 năm tù

Chiều 28/7, TAND TP Hà Nội xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp có liên quan.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, trong vụ án, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty MediPhar, đồng thời là cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Theo đại diện VKS, Nguyễn Năng Mạnh đã chỉ đạo các cấp dưới thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các bị cáo còn lại là nhân viên trong hệ thống các công ty do Mạnh điều hành, tham gia với vai trò giúp sức, hưởng lương theo công việc nên cần được xem xét phân hóa trách nhiệm hình sự khi lượng hình.

Trên cơ sở đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh 10-11 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 2-3 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt đề nghị đối với bị cáo là 15-18 năm tù.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, cựu Giám đốc Công ty MediPhar, bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 2-3 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (tổng hợp hình phạt là 11-13 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Năng Mạnh tại phiên tòa. Ảnh: N.H.

Bị cáo Khúc Minh Vũ, cựu Giám đốc Công ty Việt Đức, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 8-9 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và 1-2 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (tổng hợp hình phạt là 9-11 năm tù).

Về tội Nhận hối lộ, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, cựu Tổ phó nghiệp vụ 4, Ban giám sát quản lý về Hải quan (trước đây là Phó phòng giám quản 5, Cục giám sát quản lý về Hải quan), mức án 7-8 năm tù;

Nguyễn Thế Việt, cựu Phó trưởng ban giám sát quản lý về Hải quan (trước đây là Cục phó Giám sát quản lý về Hải quan) mức án 5-6 năm tù; Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục quản lý dược (Bộ Y tế) mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đối với 8 bị cáo còn lại bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 20 tháng tù treo đến 3 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị các bị cáo liên đới nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính, tùy theo tỷ lệ cổ phần tại các doanh nghiệp. Bị cáo Mạnh cùng gia đình đã khắc phục được hơn 200 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2016 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ thành lập, điều hành hệ thống gồm 12 công ty và hai nhà máy MediUSA, MediPhar để sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn.

Cơ quan công tố cáo buộc nhóm bị cáo in trên bao bì thông tin sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ và châu Âu nhằm tạo lòng tin cho người tiêu dùng, trong khi phần lớn nguyên liệu được nhập từ Trung Quốc hoặc mua trôi nổi trên thị trường.

Kết quả giám định cho thấy nhiều sản phẩm chỉ đạt dưới 30% hàm lượng, thành phần như đã công bố. Tổng cộng, các bị cáo bị cáo buộc đưa ra thị trường 88 sản phẩm giả, với khối lượng khoảng 100 tấn, thu gần 540 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 265 tỷ đồng.

Nguyễn Năng Mạnh cùng các đồng phạm tổ chức hệ thống kế toán "hai sổ" để che giấu doanh thu. Trong giai đoạn 2021-2024, bốn doanh nghiệp trong hệ thống ghi nhận doanh thu thực tế hơn 2.100 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 363 tỷ đồng, để ngoài sổ sách hơn 1.700 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 304 tỷ đồng tiền thuế; sau khi loại trừ phần liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, số thiệt hại được xác định còn hơn 143 tỷ đồng. Khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo còn bị cáo buộc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ nhằm che giấu hành vi phạm tội.