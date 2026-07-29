Quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm: Lần đầu cấm sử dụng AI phát tán tin giả

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành Quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định 37 năm 2021.

Văn bản mới vẫn gồm 19 điều, nhưng sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến thực thi công vụ, công tác cán bộ, kê khai tài sản và sử dụng công nghệ.

Theo đó, đảng viên không được sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật.

Nếu quy định cũ chỉ cấm viết bài, thì tại điều 5 quy định mới nêu rõ đảng viên không được "viết, nói, đăng bài" hoặc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu cho người khác viết, nói, đăng tải sai sự thật.

Quy định 207 cũng cấm đảng viên trực tiếp hoặc cổ xúy cho tổ chức, cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán các sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Quy định mới bổ sung nội dung về lợi ích nhóm, cục bộ. Đảng viên không được mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo, phê bình, góp ý hoặc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phạm vi hành vi bị cấm và người được bảo vệ được mở rộng hơn trước.

Ngoài việc phải báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập trung thực, đảng viên còn phải giải trình trung thực nguồn gốc tài sản, thu nhập có biến động.

Quy định mới bổ sung việc cấm đảng viên lợi dụng hoạt động chủ trì, tham mưu ban hành văn bản trái quy định. Đảng viên cũng không được thiết kế tiêu chí, điều kiện riêng nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực, gây cạnh tranh bất bình đẳng.

Đảng viên không được nhũng nhiễu, gây khó khăn khi giải quyết thủ tục hành chính; né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; nói không đi đôi với làm; không làm, làm việc cầm chừng hoặc chậm trễ trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ.

Quy định cũ cấm đảng viên can thiệp, tác động hoặc để vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của mình và bên vợ hoặc chồng cùng người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi. Quy định mới thay nhóm đối tượng được liệt kê cụ thể bằng "người thân thích, người khác", đồng thời mở rộng phạm vi hành vi bị cấm. Theo đó, đảng viên không được để những người này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để trục lợi, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc vi phạm pháp luật.

Đảng viên cũng không được lợi dụng cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù. Khi ra nước ngoài, đảng viên phải chấp hành pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

Nhóm hành vi chạy chức, chạy quyền được quy định cụ thể hơn. Đảng viên không được bao che, tiếp tay, can thiệp hoặc tác động dưới mọi hình thức để bản thân hay người khác được tiếp nhận, tuyển dụng, xếp ngạch, đánh giá, quy hoạch, chỉ định, điều động, biệt phái, bố trí công việc, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề cử, ứng cử hoặc tái cử trái quy định.

Ngoài ra, quy định mới áp dụng với việc can thiệp để được khen thưởng, phong hoặc thăng quân hàm, phong tặng danh hiệu, đi nước ngoài, quan hệ hoặc làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài, được trọng dụng nhân tài hay hưởng chế độ, chính sách cán bộ trái quy định.

Một điểm mới khác là đảng viên không được lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực.

Quy định mới bổ sung việc cấm tẩu tán tài sản, hợp thức hóa sai phạm; yêu cầu đảng viên thực hành tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Về sử dụng rượu, bia, quy định cũ cấm dùng không đúng quy định hoặc "đến mức bê tha". Quy định mới sửa thành sử dụng đến mức có hành vi trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật hoặc liên quan các tệ nạn xã hội khác.

Hành vi cấm còn bao gồm: Tổ chức việc cưới, việc tang và các sự kiện khác của cá nhân, gia đình không đúng quy định, xa hoa, lãng phí hoặc nhằm mục đích vụ lợi; Thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội; Có hành vi bạo lực trong gia đình; Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình, về kết hôn với người nước ngoài.

