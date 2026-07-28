Đề xuất cấm người bỏ cọc tham gia đấu giá đất

Sáng 28/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) gồm có 7 chương, 69 điều, sửa đổi một số nội dung cơ bản.

Về tiêu chuẩn đấu giá viên, dự thảo luật quy định các cá nhân có trình độ đại học trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực đều có thể trở thành đấu giá viên thay vì hạn chế trình độ đại học trong một số lĩnh vực như luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh như luật hiện hành.

Theo ông, điều này phù hợp với định hướng khuyến khích, thúc đẩy việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn thông qua bán đấu giá và thông lệ nghề đấu giá các nước trên thế giới.

Về doanh nghiệp đấu giá tài sản, dự thảo luật quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản trên cơ sở luật hóa quy định của Nghị quyết số 66.18 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đầu tư kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản và pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết dự thảo luật quy định trình tự, thủ tục đấu giá chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi và hợp lý như chỉ yêu cầu niêm yết tại UBND cấp xã đối với tài sản là bất động sản; quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định Luật Đất đai.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi như đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi", người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Cùng với đó, dự thảo Luật bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng bỏ cọc. Đồng thời, bổ sung chế tài người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định của Luật Đấu giá tài sản dẫn đến kết quả đấu giá không được phê duyệt hoặc hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá tài sản thì không được nhận lại khoản tiền đặt cọc để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do kết quả đấu giá bị hủy.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ với các quy định về tiền đặt trước và bước giá, bảo đảm tính khả thi.

Theo cơ quan thẩm tra, Chính phủ cần làm rõ nguyên tắc, tiêu chí xác định bước giá phù hợp với từng nhóm tài sản nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, hạn chế tình trạng bước giá quá lớn hoặc quá nhỏ ảnh hưởng đến hiệu quả đấu giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Về hủy kết quả đấu giá, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục hủy kết quả đấu giá; bảo đảm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và bảo đảm tính ổn định của các giao dịch dân sự.

Liên quan quy định đấu giá trực tuyến, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ vị trí, chức năng, phạm vi quản lý của Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống đấu giá trực tuyến cùng cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu và việc bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2, diễn ra vào tháng 10 tới.