Theo đó, Hội nghị đã thực hiện việc hiệp thương cử bổ sung, kiện toàn Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng ông Nguyễn Đình Vĩnh được tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng thời đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Vĩnh nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là sự tin tưởng của tổ chức mà còn là sự giao phó trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác Mặt trận.

Trên cương vị được giao, ông Vĩnh xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy; kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố qua các thời kỳ; cùng tập thể Ban Thường trực, các vị Ủy viên Ủy ban và hệ thống Mặt trận các cấp giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, đổi mới và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng thay cho ông Lê Trí Thanh được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Huế, Chủ tịch UBND TP Huế trước đó.