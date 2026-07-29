Vì sao Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung bị bắt?

Thứ trưởng Hoàng Trung bị cáo buộc nhận hối lộ, tạo "giấy phép con" nhằm phục vụ lợi ích nhóm và thu lợi số tiền đặc biệt lớn liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Ngày 28/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị (Lạng Sơn), bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Theo Bộ Công an, các quyết định tố tụng được thực hiện trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy cùng các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Các đối tượng từ trái qua: Nguyễn Thị Hà; Hoàng Trung; Bế Thị Thu Hiền; Nguyễn Quang Hiếu. Ảnh: Bộ Công an.

Vụ án đang được điều tra về các tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và Giả mạo trong công tác.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra "giấy phép con" nhằm phục vụ lợi ích nhóm và thu lợi số tiền đặc biệt lớn.

Hai bị can còn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; thực hiện việc mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Theo cơ quan điều tra, các sai phạm đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng sầu riêng và doanh nghiệp xuất khẩu; gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân tại cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; đồng thời xác minh tài sản để phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước.