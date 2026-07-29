Vì sao Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung bị bắt?

Ngày 28/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, về tội Nhận hối lộ.
Cùng tội danh trên, C03 khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị (Lạng Sơn), bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.
Theo Bộ Công an, các quyết định tố tụng được thực hiện trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy cùng các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.
Vụ án đang được điều tra về các tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và Giả mạo trong công tác.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra "giấy phép con" nhằm phục vụ lợi ích nhóm và thu lợi số tiền đặc biệt lớn.
Hai bị can còn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; thực hiện việc mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.
Theo cơ quan điều tra, các sai phạm đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng sầu riêng và doanh nghiệp xuất khẩu; gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
C03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân tại cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói; đồng thời xác minh tài sản để phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước.
Chiều cùng ngày, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung.
Ban Bí thư xác định ông Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Những vi phạm đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.
Ông Hoàng Trung, quê tỉnh Yên Bái (nay là Lào Cai), là cán bộ có thời gian dài công tác gắn với ngành nông nghiệp.
Tháng 6/2023, ông Trung được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ 1/3/2025, sau khi hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Hoàng Trung được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.