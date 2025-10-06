Mỹ tuyên bố có toàn quyền tấn công tàu nghi buôn ma túy gần Venezuela, Nga lên tiếng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định có toàn quyền pháp lý để tấn công các tàu gần Venezuela bị nghi chở ma túy, bất chấp chỉ trích từ Nga và giới luật gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố ông có “mọi sự cho phép cần thiết” để tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào những con tàu ngoài khơi Venezuela bị nghi chở ma túy bất hợp pháp.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng hôm 5/10, ông Hegseth xác nhận Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích ở vùng biển Caribe hôm 3/10, khiến 4 người thiệt mạng – ít nhất là vụ tấn công thứ tư trong vài tuần gần đây.

“Chúng tôi có đầy đủ mọi sự cho phép cần thiết. Những tổ chức này đã được liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài”, ông Hegseth nói trong chương trình “The Sunday Briefing” của Fox News.

Ông không cung cấp thêm chi tiết về căn cứ pháp lý cho các hành động này.

Washington viện dẫn Hiến pháp Mỹ, quyền hạn thời chiến, việc xếp các băng nhóm ma túy vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”, quyền tự vệ và luật pháp quốc tế về các “chiến binh bất hợp pháp” làm cơ sở pháp lý cho các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý và một số nghị sĩ Mỹ cho rằng việc sử dụng vũ lực quân sự trên vùng biển quốc tế đối với các nghi phạm tội phạm là hành động vượt qua quy trình tư pháp thông thường, vi phạm chuẩn mực thực thi pháp luật, thiếu nền tảng pháp lý rõ ràng theo luật Mỹ và luật quốc tế, và không thể biện minh chỉ bằng việc các băng nhóm bị gán mác khủng bố.

Cả ông Hegseth lẫn Tổng thống Donald Trump đều chưa cung cấp bằng chứng nào cho thấy các con tàu bị tấn công thực sự vận chuyển ma túy. Tuần trước, ông Trump thông báo với Quốc hội rằng ông đã xác định Mỹ “đang trong một cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế” với các tập đoàn ma túy, song không đưa ra bất kỳ lập luận pháp lý mới nào cho tuyên bố này.

Các nhà phê bình cho rằng việc tấn công tàu thuyền là nỗ lực mới nhất của Trump nhằm thử giới hạn quyền lực tổng thống. Giới chuyên gia pháp lý cũng đặt câu hỏi vì sao quân đội Mỹ lại thực hiện các vụ tấn công này thay vì Lực lượng Tuần duyên – cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật hàng hải của Mỹ.

“Nếu anh ở trong bán cầu của chúng tôi, nếu anh ở Caribe, ở phía bắc Venezuela và có ý định vận chuyển ma túy vào Mỹ, thì anh là mục tiêu hợp pháp của quân đội Mỹ”, ông Hegseth nhấn mạnh.

Cũng trong hôm Chủ nhật, ông Trump tuyên bố việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng Caribe đã khiến hoạt động buôn ma túy từ Nam Mỹ bị chặn đứng.

“Không còn ma túy nào lọt vào vùng biển nữa. Giờ chúng tôi sẽ xem xét giai đoạn hai là gì”, ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày đã nói với người đồng cấp Venezuela rằng Moscow “lên án” các cuộc tấn công của Mỹ và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về nguy cơ leo thang quân sự của Washington tại khu vực Caribe.

Theo Reuters