Công ty tổ chức đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” từng hủy show, chỉ có 1 nhân sự

Nhiều khán giả bức xúc khi Ban tổ chức bất ngờ thông báo show "Về đây bốn cánh chim trời" bị hoãn sát giờ biểu diễn.

Việc show ca nhạc "Về Đây Bốn Cánh Chim Trời" tối 28/12 tại Cung thể thao điền kinh (Hà Nội) bị hoãn vào sát thời điểm diễn ra đang nhận được sự chú ý của dư luận. Chương trình được được giới thiệu là dự án âm nhạc đặc biệt, lần đầu kết nối bốn nhạc sĩ gạo cội của nền tân nhạc Việt Nam gồm: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến trong cùng một không gian nghệ thuật.

Sau khi nhiều khán giả lên tiếng về việc show bị hủy đột ngột, bà Nguyễn Thị Thu Hà, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education – đơn vị tổ chức show “Về đây bốn cánh chim trời” - hôm 30/12 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty mới thành lập được 1 năm, có 1 nhân sự

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Giải trí và giáo dục Ngọc Việt (Công ty TNHH Ngọc Việt Education) thành lập từ tháng 10/2024, có địa chỉ tại đường Trần Quang Diệu, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà là chủ doanh nghiệp, giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education, bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an.

Trong hơn 1 năm qua, công ty này đã nhiều lần thay đổi tên và địa chỉ trụ sở. Ban đầu, công ty có tên là Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Ngọc Việt, vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

7 ngày sau khi thành lập, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo Master - V.

Đến tháng 2/2025, công ty tiếp tục đổi tên thành Công ty TNHH Ngọc Việt Education. Từ tháng 12/2025, doanh nghiệp có tên là Công ty Ngọc Việt Education. Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Ngọc Việt Education chỉ có duy nhất 1 nhân sự.

Ngoài vai trò giám đốc tại Ngọc Việt Education, bà Nguyễn Thị Thu Hà đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation, được thành lập vào tháng 2/2022.

Ngọc Việt Corporation có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong đó, bà Hà vẫn là cổ đông lớn nhất khi góp 7 tỷ đồng và bà Nguyễn Thị Thu Hiền góp 3 tỷ đồng. Ngọc Việt Corporation có 3 nhân sự.

Theo giới thiệu trên Facebook cá nhân, bà Nguyễn Thị Thu Hà từng làm Production Manager tại M&E Service Center ở Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), từng làm CEO tại HOM Entertainment Viet Nam.

Còn theo giới thiệu trên Ngọc Việt Education, bà Hà được là nhà sản xuất có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, tham gia sản xuất phim điện ảnh, truyền hình. Bà được công ty quảng cáo là đã tổ chức, sản xuất hàng trăm show diễn lớn nhỏ; tham gia sản xuất các bộ phim điện ảnh, truyền hình; quản lý nghệ sĩ, KOLs; hợp tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Bà Thu Hà từng giữ vị trí giám đốc sản xuất phim Gái ngàn đô – phim bộ độc quyền của Galaxy Play được chiếu vào tháng 8/2020.

Được giới thiệu hoành tráng nhưng trên kênh Youtube chính thức của Ngọc Việt Corporation chỉ có 5 video, gồm những clip được phát hành từ Live Concert "Những Gì Đến Tự Nhiên" của nhạc sĩ Đức Huy diễn ra vào tháng 5/2024. Tổng lượt xem của 5 clip này chưa tới 10.000 views (video nhiều người xem nhất đạt 3.500 lượt)

Hủy 2 đêm nhạc trong một tháng

Trước show 'Về đây bốn cánh chim trời', Ngọc Việt Education từng hủy 2 đêm nhạc trong một tháng. Gần đây nhất, show Hà Nội Hà Nội – The Winter bất ngờ bị hủy trước thời điểm tổ chức khoảng nửa tháng. Nhà sản xuất cho biết trong quá trình chuẩn bị, ê-kíp nhận thấy chương trình cần được đầu tư với quy mô và mức độ hoàn thiện lớn hơn so với kế hoạch ban đầu, nên quyết định hoãn vô thời hạn.

Nuôi mộng lớn với một dự án tầm cỡ hơn, từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà (Hà Nội).

Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước bởi dàn ca sĩ, khách mời toàn các diva, ca sĩ nổi tiếng nhiều thế hệ. Vé được mở bán từ ngày 11/10 dưới nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và qua các đơn vị liên kết, cộng tác viên.

Poster "Về đây bốn cánh chim trời" thể hiện chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ diva lớn của làn nhạc Việt. Ảnh: Ban tổ chức.

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy Công ty Ngọc Việt biết rõ chương trình không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo buổi biểu diễn diễn ra đúng kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả với mức từ 600.000 đồng đến 7 triệu đồng/vé. Hôm 28/12, bà Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu chờ đến 20h30 mới thông báo chương trình bị hủy bỏ.

Tại cơ quan điều tra, bà Hà thể hiện sự bình tĩnh và khai quá trình sản xuất chương trình là tâm huyết của toàn bộ ekip tại Ngọc Việt Education. Bà cùng các cộng sự đã làm chương trình này 6 tháng với rất nhiều công sức và tâm huyết để chờ đến kết quả cuối cùng vào ngày 28/12.

Bà nhận ra một trong những "quy trình sai lầm nhất của bản thân" là không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc. "Tôi không đạt được thỏa thuận trả tiền 50% trước show như tôi đã làm và 50% sau show. Việc thanh toán là một trong những lỗi lớn của tôi", bà Hà khai.