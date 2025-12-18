Hạ viện Mỹ bác hai nghị quyết nhằm hạn chế hành động quân sự của ông Trump với Venezuela

Hạ viện Mỹ đã không thể thông qua hai nghị quyết của đảng Dân chủ nhằm buộc Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội trước khi sử dụng quân đội chống Venezuela, trong bối cảnh lo ngại xung đột quân sự gia tăng.

Hạ viện Mỹ hôm 17/12 đã không thể thông qua hai nghị quyết nhằm kiềm chế các động thái cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với Venezuela, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng ông có thể phát động một cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Nam Mỹ giàu dầu mỏ này.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài giờ trước khi ông Trump dự kiến có bài phát biểu hiếm hoi vào buổi tối trước toàn quốc từ Nhà Trắng. Bài phát biểu được cho là sẽ tập trung vào những gì ông coi là những “chiến thắng lớn”, song cũng có thể đề cập tới ưu tiên đối ngoại, chỉ một ngày sau khi ông ra lệnh “phong tỏa” các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Với đa số mong manh, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu 216–210 để bác nghị quyết do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks – thuộc đảng Dân chủ, thành viên cao cấp trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện – bảo trợ. Nghị quyết này yêu cầu rút các lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hành động thù địch với “bất kỳ tổ chức khủng bố nào do Tổng thống chỉ định tại Tây Bán Cầu”, trừ khi được Quốc hội cho phép.

Hạ viện cũng bỏ phiếu 213–211 với một nghị quyết khác do Hạ nghị sĩ Jim McGovern – thành viên đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Nội quy Hạ viện – bảo trợ, yêu cầu Tổng thống rút quân đội Mỹ khỏi các hoạt động thù địch với hoặc chống lại Venezuela nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Hai cuộc bỏ phiếu gần như hoàn toàn diễn ra theo ranh giới đảng phái. Hai nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ ủng hộ nghị quyết thứ nhất, và ba người ủng hộ nghị quyết thứ hai. Ngược lại, hai nghị sĩ Dân chủ phản đối nghị quyết đầu tiên và một người bỏ phiếu chống nghị quyết thứ hai.

Từ đầu tháng 9 đến nay, quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng, trong bối cảnh ông Trump gia tăng triển khai quân sự nhằm vào chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Chính quyền ông Trump cho biết đang cân nhắc nhiều phương án để đối phó với điều mà họ gọi là vai trò của ông Maduro trong việc cung cấp ma túy bất hợp pháp – nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều người Mỹ. Tổng thống Venezuela đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Các nhà lập pháp Mỹ từ lâu đã chỉ trích các tổng thống thuộc cả hai đảng vì tìm cách né tránh yêu cầu của Hiến pháp Mỹ, theo đó chỉ Quốc hội – chứ không phải Tổng thống – mới có thẩm quyền phê chuẩn các hành động quân sự vượt quá quy mô ngắn hạn.

Kể từ khi chiến dịch nhằm vào Venezuela bắt đầu hồi đầu tháng 9, các thành viên Quốc hội đã nhiều lần tìm cách buộc ông Trump phải xin phép Quốc hội. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều thất bại do sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa – lực lượng đang nắm giữ đa số mong manh tại cả Hạ viện và Thượng viện.

Phát biểu phản đối các nghị quyết, Hạ nghị sĩ Brian Mast – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện – cho rằng đây là chiêu bài của đảng Dân chủ nhằm “ngăn Tổng thống Donald Trump bảo vệ nước Mỹ trước các băng đảng khủng bố đã bị chỉ định”.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Thomas Massie – một trong số ít nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ các nghị quyết – nhấn mạnh rằng quyền tuyên chiến không nên nằm trong tay một cá nhân.

“Nếu Tổng thống tin rằng hành động quân sự chống lại Venezuela là chính đáng và cần thiết, ông ấy nên trình bày lập luận của mình và để Quốc hội bỏ phiếu”, ông Massie phát biểu trước Hạ viện.

