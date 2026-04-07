Ông Trump dọa bỏ tù nhà báo vì "rò rỉ" thông tin giải cứu phi công tại Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa tù một nhà báo trong nỗ lực của chính quyền nhằm truy quét nguồn tin đã rò rỉ chi tiết, làm "phức tạp hóa" sứ mệnh giải cứu các thành viên phi hành đoàn chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn rơi tại Iran tuần trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng cùng các quan chức quốc phòng hàng đầu, ông Trump cho biết phi công lái chính đã được tìm thấy trong vòng vài giờ vào thứ Sáu tuần trước, trong khi sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí – người bị thương nặng và đang ẩn náu trong một kẽ núi – đã được giải cứu vào sáng sớm Chủ nhật sau một nhiệm vụ phức tạp với sự tham gia của hơn 150 máy bay.

Ông Trump nói rằng chính phủ đã hy vọng giữ bí mật về việc quân nhân thứ hai mất tích để ngăn cản lực lượng Iran bắt giữ anh ta. Tuy nhiên, sau khi nhiều hãng tin đưa tin một thành viên phi hành đoàn vẫn còn mất tích, ông Trump cáo buộc rằng việc tiết lộ này đã đánh động quân đội Iran và đặt tính mạng của quân nhân vào tình thế nguy hiểm.

"Chúng tôi sẽ đến công ty truyền thông đã đăng tải tin đó và nói rằng: 'Vì an ninh quốc gia, hãy giao nộp nguồn tin hoặc đi tù'", Phóng viên đó sẽ phải đi tù nếu không chịu khai ra," ông Trump nói với các phóng viên.

"Chiến dịch đã trở nên khó khăn hơn nhiều vì một kẻ rò rỉ tin (leaker). Đột nhiên, cả đất nước Iran biết rằng có một phi công đang ở đâu đó trên đất của họ và đang phải chiến đấu giành giật sự sống", ông khẳng định.

Sứ mệnh giải cứu khổng lồ và những tổn thất nặng nề

Chiến dịch giải cứu có sự tham gia của một hạm đội khổng lồ gồm 155 máy bay Mỹ, bao gồm 4 máy bay ném bom, 64 chiến đấu cơ, 48 máy bay tiếp dầu và 13 máy bay cứu hộ chuyên dụng. Hoạt động này cũng huy động hàng trăm lính đặc nhiệm, bao gồm các biệt kích thuộc Đội SEAL số 6 của Hải quân, những người đã được đưa vào để trích xuất phi công bị mắc kẹt.

Bất chấp thành công của sứ mệnh khi không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, Mỹ đã chịu tổn thất đáng kể về khí tài. Ít nhất 2 máy bay vận tải đã bị hỏng tại một căn cứ không quân hẻo lánh của Iran trong quá trình trích xuất và đã bị các chỉ huy Mỹ chủ động phá hủy để ngăn chúng rơi vào tay kẻ thù.

Ngoài ra, hai trực thăng Black Hawk của Mỹ được báo cáo là đã trúng hỏa lực của Iran, và một cường kích A-10 Warthog bị bắn trúng nhưng đã cố gắng lết về không phận Kuwait trước khi phi hành đoàn nhảy dù thoát hiểm.

"Thực tế là phía Iran đã đưa ra một thông báo lớn – tất cả các bạn đều thấy rồi đấy – treo một giải thưởng rất cao cho bất cứ ai bắt được phi công", ông Trump nói. "Vì vậy, bên cạnh một đội quân thù địch, rất tài giỏi, rất thiện chiến và cũng rất tàn ác, chúng ta còn có hàng triệu người đang cố gắng giành giải thưởng đó. Khi cộng thêm yếu tố đó, chúng ta phải tìm ra kẻ rò rỉ tin kia, vì đó là một kẻ bệnh hoạn".

Tổng thống Trump không nêu tên hãng tin hay phóng viên mà ông nhắm tới. Một quan chức Nhà Trắng cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Cũng tại buổi họp báo, ông Trump đã đưa ra một tối hậu thư mới cho Iran, đe dọa sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của nước này trừ khi Tehran đồng ý mở lại eo biển Hormuz vào tối thứ Ba theo giờ Mỹ.

Theo RT