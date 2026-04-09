Cựu binh Mỹ bị truy tố vì rò rỉ tài liệu mật, hé lộ bê bối trong lực lượng đặc nhiệm

Một cựu binh Mỹ bị truy tố theo Đạo luật Gián điệp vì cung cấp thông tin mật cho nhà báo, làm lộ bê bối ma túy, giết người và tham nhũng tại căn cứ Fort Bragg.

Một cựu binh Mỹ đã bị truy tố vào hôm 8/4 vì cung cấp thông tin mật cho một nhà báo để phục vụ việc viết sách, trong đó cáo buộc tồn tại các hoạt động buôn ma túy, giết người và tham nhũng tại một căn cứ quân sự nơi bà từng làm việc, theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ.

Courtney Williams, 40 tuổi, sống tại Wagram, bang North Carolina, đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố với các cáo buộc liên quan đến “việc truyền tải thông tin quốc phòng mật cho những cá nhân không được phép tiếp nhận, bao gồm một nhà báo”, Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố. Các công tố viên cáo buộc bà Williams vi phạm một điều khoản của Đạo luật Gián điệp.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các nhà hoạt động vì tự do ngôn luận bày tỏ lo ngại về lập trường cứng rắn của chính quyền Donald Trump đối với các vụ rò rỉ thông tin từ những nhân viên chính phủ không hài lòng với chính sách và hành động của Mỹ.

Bà Williams làm việc từ năm 2010 đến 2016 tại một đơn vị quân sự đặc biệt tại căn cứ Fort Bragg, North Carolina, và nắm giữ quyền truy cập an ninh mức “Tối mật/Thông tin phân vùng nhạy cảm” (Top Secret/SCI), theo Bộ Tư pháp.

Các công tố viên cho rằng trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, Williams đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại và tin nhắn với một nhà báo đang tìm kiếm thông tin cho một bài viết và một cuốn sách về đơn vị này. Hai bên đã trao đổi hơn 10 giờ qua điện thoại và gửi hơn 180 tin nhắn, theo Bộ Tư pháp.

Mặc dù hồ sơ tòa án không xác định danh tính nhà báo, nhưng nhà báo Seth Harp đã viết một cuốn sách xuất bản năm ngoái mang tên “The Fort Bragg Cartel: Drug Trafficking and Murder in the Special Forces” (Băng đảng ở Fort Bragg: Buôn bán thuốc phiện và giết người trong lực lượng đặc nhiệm) cùng một bài báo đi kèm đã nêu tên Williams là nguồn tin và trích dẫn các phát biểu cụ thể của bà.

Bộ Tư pháp cáo buộc rằng một số phát ngôn trong đó chứa “thông tin quốc phòng mật”. Các công tố viên cũng cho biết bà Williams đã thực hiện những tiết lộ trái phép về thông tin quốc phòng thông qua các tài khoản mạng xã hội của mình.

Ông Harp, sau khi bản cáo trạng được công bố, cho rằng bà Williams là một “người tố giác dũng cảm đã phơi bày tình trạng phân biệt giới tính và quấy rối tình dục tràn lan trong lực lượng Delta Force của quân đội Mỹ”. Ông cũng cho biết Williams muốn được nêu tên trong các tác phẩm của mình và cho rằng các cáo buộc chống lại bà là “mơ hồ và yếu ớt”.

Bộ Tư pháp trích dẫn các tin nhắn của Williams gửi cho nhà báo vào thời điểm cuốn sách được phát hành, trong đó bà bày tỏ lo ngại “về lượng thông tin mật bị tiết lộ”. Bà cũng đã nhắn tin cho một người khác (không được nêu tên) bày tỏ lo sợ có thể bị bắt vì các tiết lộ này, theo các công tố viên.

Williams đã ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin mật khi gia nhập đơn vị đặc nhiệm vào năm 2010 và một lần nữa khi rời khỏi vị trí này, theo đơn khiếu nại được nộp chống lại bà.

Trong quá khứ, các chính quyền Mỹ trước đây cũng từng hiếm hoi theo đuổi các vụ kiện nhằm vào nguồn tin rò rỉ cho báo chí với mục đích phơi bày sai phạm của chính phủ.

Theo Reuters