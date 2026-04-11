Mỹ mất 24 UAV MQ-9 Reaper, nghi có cả mẫu MQ-4C Triton giá 250 triệu USD

Các nguồn tin trao đổi với CBS News cho biết Không quân Mỹ đã mất tổng cộng 24 máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper trong các cuộc giao chiến với lực lượng Iran. Con số này tăng đáng kể so với 16 chiếc bị mất vào đầu tháng, khi có thêm 8 chiếc được báo cáo bị bắn hạ trong giai đoạn từ ngày 1 đến 9/4.

Các tổn thất đầu tháng 4 được cho là tập trung đặc biệt quanh khu vực Shiraz và đảo Kish. Báo cáo cập nhật về số lượng MQ-9 bị bắn hạ cũng trùng với thông tin về sự “biến mất” của một loại UAV có giá trị cao hơn nhiều – máy bay trinh sát MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ, trị giá gần 250 triệu USD – làm dấy lên suy đoán rằng nó cũng có thể đã bị lực lượng Iran tiêu diệt.

Iran bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 (trái) và MQ-9. Ảnh: MW.

Các UAV MQ-9 Reaper đã chịu tổn thất đáng kể ngay từ khi xung đột với Iran bùng nổ, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn vào ngày 28/2. Dù không phải là phương tiện “có thể hy sinh” với chi phí gần 150 triệu USD mỗi chiếc, MQ-9 vẫn thường được giao các nhiệm vụ rủi ro cao, bao gồm trinh sát sâu trong không phận Iran được phòng thủ dày đặc – nơi máy bay có người lái khó có thể hoạt động an toàn.

Việc gia tăng tổn thất có thể phản ánh xu hướng sẵn sàng triển khai UAV vào các nhiệm vụ nguy hiểm hơn, một phần do kho tên lửa tầm xa ngoài tầm nhìn của Mỹ và Israel bị suy giảm nhanh chóng, buộc họ phải chuyển sang sử dụng các loại vũ khí chi phí thấp hơn, tầm ngắn hơn để tấn công mục tiêu.

Xác máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị Iran bắn hạ hồi tháng 3. Ảnh: MW.

Hai trong số các UAV MQ-9 bị bắn hạ nằm trong số 10 máy bay mất trong nỗ lực giải cứu hai phi công nhảy dù xuống lãnh thổ Iran sau khi chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle của họ bị bắn rơi.

Ngoài ra, các UAV Heron của Israel và Wing Loong II của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) – những nền tảng đảm nhiệm vai trò tương tự – cũng đã bị bắn hạ, trong đó mẫu Heron chịu thiệt hại đáng kể.

Trước đó, MQ-9 từng gây chú ý trong giai đoạn 2023–2024 khi nhiều chiếc bị lực lượng bán quân sự Ansarullah tại Yemen bắn hạ, với hơn 10 chiếc bị phá hủy chỉ trong hơn một năm hoạt động tại khu vực này.

Xung đột với Iran hiện đang đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng hơn về khả năng sống sót và hiệu quả chi phí của dòng UAV này, đặc biệt nếu phải đối đầu với các đối thủ có năng lực cao hơn như Trung Quốc hoặc Triều Tiên.

Theo MW