Phó Chủ tịch Quốc hội: Tiền rất quý nhưng chúng ta cần hơn nữa là công nghệ

Phó chủ tịch Quốc hội cho biết phải thiết lập lại môi trường đầu tư để các nhà đầu tư nước ngoài phải có nghĩa vụ và trách nhiệm hơn đối với Việt Nam. Tiền rất quý nhưng chúng ta cần hơn nữa là công nghệ, đi theo tiền phải là công nghệ mới.

Ngày 10/4, tại phiên thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết trong tất cả các văn kiện của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội đều đề cập là tháo gỡ nút thắt về thể chế.

Do đó, một mặt Chính phủ, Quốc hội phải khẩn trương, kịp thời, quyết liệt để thể chế được những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là những chủ trương mới, chủ trương lớn như Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là 9 Nghị quyết có tính trụ cột của Bộ Chính trị, đề cập đến tất cả những lĩnh vực hết sức quan trọng của đất nước, rất trúng và đúng với thời điểm, quan điểm tư tưởng mới.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, việc sớm tháo gỡ những vướng mắc về thể chế để phục vụ triển khai các mục tiêu đặt ra trong thời gian tới nhưng giải quyết thế nào để không phát sinh xung đột pháp luật trong từng cơ chế, chính sách.

Nền kinh tế Việt Nam đã là nền kinh tế lớn thứ 32 của thế giới, độ mở nền kinh tế gấp 2 lần GDP. Điều đó có nghĩa là tất cả những biến động từ bên ngoài đều tác động ngay đến trong nước. Trong khi đó, luật pháp của Việt Nam vẫn có khoảng cách nhất định đối với luật pháp và thông lệ quốc tế. Điều này dẫn đến chúng ta mất thêm chi phí, mất thêm thời gian, cơ hội. Vì vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về thể chế trong thực thi và phù hợp, đồng bộ với luật pháp, thông lệ quốc tế.

Giải pháp tiếp theo mà Phó Chủ tịch Quốc hội đề cập là cần thiết lập và củng cố niềm tin đối với các nhà đầu tư cả ở trong và ngoài nước.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi thảo luận tổ. Ảnh: Quốc hội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, làn sóng đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam là khá mạnh và ổn định trong nhiều năm do chi phí lao động, giá thành sinh hoạt thấp; thị trường tiêu dùng lớn... Ngoài ra, việc thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam tốt còn do thể chế và tình hình chính trị ổn định và đây là môi trường rất tốt cho các nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, 72-74% giá trị xuất khẩu hiện nay thuộc về các doanh nghiệp FDI, điều này đồng nghĩa với việc 72-74% giá năng lượng rẻ, giá nhân công rẻ do các doanh nghiệp này khai thác. Điều này đặt ra yêu cầu chúng ta tiếp tục phải chấn chỉnh để thu hút đầu tư không chỉ thu hút về vốn mà cần thu hút về công nghệ, năng lực quản trị.

Chúng ta phải đặt ra những điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam không chỉ để khai thác lợi thế của nước ta mà phải có nghĩa vụ lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam; đồng thời, có nghĩa vụ khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ thay vì đi nhập của nước khác.

“Phải thiết lập lại môi trường đầu tư để các nhà đầu tư nước ngoài phải có nghĩa vụ và trách nhiệm hơn đối với Việt Nam. Tiền rất quý nhưng chúng ta cần hơn nữa là công nghệ, đi theo tiền phải là công nghệ mới, công nghệ mới phải đi theo quản trị mới; phải gắn trách nhiệm của các doanh nghiệp FDI đối với việc lan tỏa ra khu vực doanh nghiệp trong nước. Có như vậy, việc thu hút đầu tư của chúng ta mới thực chất. Đối với trong nước, việc cần làm thế nào để người dân, để xã hội yên tâm bỏ tiền vào trong đầu tư, sản xuất kinh doanh", ông nói.

Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chúng ta phải có những bước để nuôi dưỡng nguồn thu, dưỡng sức dân, dưỡng sức doanh nghiệp. Theo đó, trước hết phải công khai về nghĩa vụ, cơ chế hỗ trợ trong giai đoạn đầu để khuyến khích được nhà đầu tư và người có tiền yên tâm bỏ tiền vào trong sản xuất, trong lưu thông.

Vấn đề tiếp theo, Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý tới tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để giải phóng các nguồn lực trong những công trình, dự án dở dang trên phạm vi cả nước. Do đó, muốn tháo gỡ được thì luật pháp phải được sửa, phải được cấp có thẩm quyền cho chủ trương sửa để các dự án này được tồn tại, phát triển, để đưa được vào nền kinh tế. Nếu bây giờ gỡ được việc này thì nguồn lực đang có trong cả nước là rất lớn.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 57 trong mọi lĩnh vực.