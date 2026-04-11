Lộ thêm ảnh “mắt thần” radar Mỹ tại Qatar hư hại nghiêm trọng sau đòn tấn công của Iran

Radar AN/FPS-132 trị giá hơn 1 tỷ USD của Mỹ tại Qatar bị Iran phá hủy, làm suy yếu hệ thống cảnh báo tên lửa và tăng tỷ lệ tấn công thành công.

Đoạn video do truyền thông nhà nước Qatar công bố lần đầu tiên cho thấy mức độ phá hủy trên mặt đất của hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 Block 5 gần Umm Dahal, Qatar, sau các cuộc tấn công của Iran ngày 28/2, với thiệt hại nghiêm trọng bên trong hệ thống.

Đây là một trong những radar mặt đất quan trọng và hiện đại nhất trong mạng lưới cảnh báo tên lửa toàn cầu của Mỹ. Tuy nhiên, do chi phí cực kỳ đắt đỏ, hệ thống này không được triển khai rộng rãi, khiến trạm tại Qatar trở thành cơ sở duy nhất ngoài lãnh thổ Mỹ.

Radar này có tầm phát hiện hơn 5.000 km và có thể cung cấp cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tên lửa chỉ trong vài phút sau khi phóng.

Hệ thống AN/FPS-132 được xem là radar cảnh báo sớm đắt đỏ nhất thế giới, và là một trong nhiều mục tiêu giá trị cao bị phá hủy trong các đòn tấn công của Iran. Ngoài ra, ba hệ thống radar di động băng tần X AN/TPY-2 thuộc tổ hợp phòng thủ tên lửa THAAD – mỗi hệ thống trị giá từ 700 triệu đến 1,1 tỷ USD – cũng đã bị tấn công tại Jordan, UAE và Arab Saudi.

Việc các radar chủ chốt này bị phá hủy chỉ trong vài giờ sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran ngày 28/2 đã tạo điều kiện cho tỷ lệ thành công cao hơn của các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo Iran nhằm vào mục tiêu của Mỹ và các đồng minh tại Trung Đông.

Đến cuối tháng 3, theo các nguồn tin Israel, tỷ lệ tên lửa Iran đánh trúng mục tiêu tại Israel đã lên tới 80%, khi hệ thống phòng thủ tên lửa ngày càng suy yếu, phần lớn do các radar chống tên lửa bị phá hủy.

AN/FPS-132 sử dụng hàng nghìn mô-đun phát/thu trạng thái rắn và cung cấp khả năng giám sát liên tục thay vì quét gián đoạn. Mỗi hệ thống có giá khoảng 1,1 tỷ USD, và theo đánh giá của các nguồn tin Mỹ, việc thay thế radar bị phá hủy tại Qatar có thể mất từ 5 đến 8 năm.

Radar này được đưa vào hoạt động từ năm 2013 với mục tiêu cụ thể là đối phó với kho tên lửa đạn đạo của Iran và Syria.

Các báo cáo từ phía Mỹ cho thấy việc phá hủy AN/FPS-132 đã làm suy giảm nghiêm trọng khả năng cảnh báo sớm tên lửa trong khu vực, bởi đây là loại hệ thống hiếm và rất khó thay thế.

