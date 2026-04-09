Máy bay ném bom Mỹ thực hiện 18 chuyến bay tấn công Iran, mỗi chuyến kéo dài hơn 30 giờ

Mỹ thực hiện hàng chục phi vụ ném bom Iran với thời gian bay hơn 30 giờ mỗi chuyến, cho thấy năng lực tấn công toàn cầu vượt trội của Không quân Mỹ.

Mỹ đã triển khai hàng loạt phi vụ ném bom xuất phát trực tiếp từ lãnh thổ của mình để tấn công Iran, với mỗi máy bay phải bay liên tục hơn một ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

Tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết trong cuộc họp báo mới đây rằng Washington đã thực hiện tổng cộng 62 phi vụ oanh tạc trong chiến dịch “Epic Fury”, trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Iran.

Trong số đó, có 18 phi vụ là các chuyến bay khứ hồi trực tiếp từ Mỹ “để thả bom vào các mục tiêu quân sự” tại Iran, mỗi chuyến kéo dài hơn 30 giờ, ông Caine cho biết khi tổng kết cuộc chiến kéo dài 5 tuần.

“Không có quân đội nào khác trên thế giới có thể làm được điều đó”, vị tướng nói, nhấn mạnh đây là minh chứng cho năng lực hậu cần khổng lồ vận hành phía sau.

Ông Caine không nêu rõ điểm xuất phát, nhưng các phi vụ kéo dài 30 giờ nhiều khả năng do máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit cất cánh từ căn cứ Whiteman ở bang Missouri thực hiện, trong đó nó được tiếp nhiên liệu giữa không trung bằng máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker. Các loại oanh tạc cơ khác của Mỹ như B-1 Lancer và B-52 Stratofortress cũng xuất phát từ các căn cứ tại Anh để hỗ trợ chiến dịch.

Trước đó, các máy bay B-2 từ Whiteman cũng từng thực hiện các phi vụ tầm xa tương tự trong chiến dịch “Midnight Hammer” vào tháng 6/2025 nhằm tấn công các cơ sở hạt nhân Iran bằng bom xuyên phá nặng 30.000 pound (13,61 tấn).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hơn 13.000 mục tiêu tại Iran đã bị tấn công kể từ khi chiến sự bùng phát vào cuối tháng 2.

Theo ông Caine, các mục tiêu này bao gồm hệ thống phòng không, kho tên lửa đạn đạo và UAV tấn công, tàu chiến, thủy lôi hải quân và các nhà máy sản xuất vũ khí. Giới chức Mỹ khẳng định phần lớn cơ sở quân sự của Iran đã bị phá hủy.

Mỹ, Iran và Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần ngay trước thời hạn mà ông Trump đặt ra, yêu cầu Tehran phải đạt thỏa thuận và mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với “sự diệt vong của nền văn minh” – một tuyên bố gây làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên toàn cầu.

Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích bên trong Iran trong đêm thứ Tư nhưng sau đó đã ngừng lại. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn không bao gồm cuộc xung đột với lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Trong khi đó, một số quốc gia vùng Vịnh cho biết Iran vẫn tiếp tục các cuộc tấn công trong ngày thứ Tư. UAE cho biết Tehran đã phóng 17 tên lửa đạn đạo và 35 máy bay không người lái kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Theo BI