Vì sao Toyota chiếm đến nửa danh sách xe bán ít nhất Việt Nam trong tháng 3?

Dù sức mua ô tô tại Việt Nam đang phục hồi mạnh trong tháng 3, đà tăng trưởng này không lan tỏa đồng đều, khi nhiều mẫu xe vẫn tiếp tục rơi vào nhóm bán ít, phản ánh rõ sự phân hóa ngày càng lớn của thị trường.

Thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy tín hiệu phục hồi khá rõ trong tháng 3, khi tổng doanh số toàn thị trường đạt 63.506 xe, theo số liệu từ VAMA, Hyundai và VinFast. So với tháng 2, thời điểm thị trường đạt 32.261 xe, mức tăng trưởng của tháng 3 lên tới gần 97%.

Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng bắt kịp nhịp tăng trưởng này. Việc nhiều cái tên quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong nhóm xe bán ít, đặc biệt là các mẫu của Toyota, cho thấy bức tranh thị trường đang phân hóa rõ rệt.

Thị trường phục hồi nhưng không đồng đều

Danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 3 phản ánh một thực tế quen thuộc của thị trường: sức mua đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng không phải mẫu xe nào cũng hưởng lợi từ xu hướng này. Đáng chú ý, phần lớn các mẫu xe góp mặt đều là những cái tên không xa lạ, chủ yếu thuộc nhóm thương hiệu ô tô châu Á như Toyota, Suzuki, Isuzu, Kia và Hyundai.

Danh sách 10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam trong tháng 3. Nguồn số liệu: VAMA, Hyundai.

Nhìn vào nhóm xe đứng đầu danh sách, có thể thấy phần lớn vẫn là những mẫu gầm thấp quen thuộc như Toyota Wigo với 2 xe, Corolla Altis 5 xe hay Hyundai Elantra 36 xe. Trong đó, Wigo giảm mạnh 33 xe so với tháng trước, cho thấy sức hút của dòng xe đô thị cỡ nhỏ ngày càng suy yếu.

Ở các vị trí còn lại, danh sách cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều mẫu xe thuộc những phân khúc khác nhau. Suzuki Swift bán 6 xe, giảm 6 xe so với tháng trước. Isuzu mu-X đạt 16 xe, tăng nhẹ 3 xe. Toyota Land Cruiser Prado bán 27 xe, tăng 17 xe. Toyota Alphard đạt 30 xe, tăng 5 xe.

Trong khi đó, mẫu "xe chơi" Suzuki Jimny bán 31 xe, tăng "mạnh" 24 xe, phần nào đến từ chính sách giảm giá lên đến 100 triệu để xả hàng tồn kho năm cũ. Kia Sorento đạt 60 xe, tăng 31 xe, cho thấy mẫu xe này có cải thiện nhưng vẫn chưa thoát nhóm doanh số thấp. Toyota Land Cruiser chốt tháng với 64 xe, tăng 10 xe so với tháng liền trước.

Suzuki Jimny cải thiện doanh số nhờ ưu đãi giảm giá sâu tại đại lý. Ảnh: Suzuki.

Cách biệt doanh số giữa các mẫu xe là không nhỏ, cho thấy nhóm xe bán ít trên thị trường hiện nay khá đa dạng, trải từ xe cỡ nhỏ, sedan cho đến SUV và MPV cao cấp.

Vì sao Toyota chiếm nhiều vị trí trong nhóm "bán ế"?

Việc Toyota chiếm đến một nửa danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam là chi tiết đáng chú ý nhất trong bức tranh doanh số tháng qua.

Toyota Wigo và Corolla Altis đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng dịch chuyển sang SUV đô thị. Khi mức chênh lệch giá ngày càng thu hẹp, nhiều khách hàng sẵn sàng chọn xe gầm cao vì tiện dụng, cơ động và phù hợp hơn với điều kiện sử dụng thực tế. Điều này khiến Wigo và Corolla Altis dần lép vế, dù bản thân sản phẩm không hẳn yếu về thương hiệu hay giá trị sử dụng.

Corolla Altis ghi nhận doanh số sụt giảm kéo dài, phản ánh áp lực rõ nét lên phân khúc sedan hạng C. Ảnh: Toyota.

Land Cruiser Prado và Land Cruiser là hai trường hợp cho thấy áp lực rõ nét ở nhóm xe giá rất cao. Khi không còn tình trạng khan hàng, đội giá hay phải chờ xe như trước, doanh số của hai mẫu SUV này vẫn chưa thật sự bứt phá, cho thấy sức mua thực tế đã chững lại. Với tệp khách hàng vốn không lớn, kết quả này phản ánh khá rõ sức hấp thụ của thị trường.

Toyota Alphard cũng ở tình cảnh tương tự. Với mức giá thuộc nhóm cao nhất phân khúc MPV tại Việt Nam, mẫu xe này vốn không hướng đến số đông khách hàng, nên việc góp mặt trong nhóm xe bán ít là điều dễ lý giải.

Xét trên bình diện chung, việc Toyota góp mặt dày đặc trong danh sách xe bán ít nhất còn đến từ danh mục sản phẩm trải rộng bậc nhất thị trường.

Với 15 mẫu xe đang phân phối tại Việt Nam, nhiều nhất thị trường hiện nay, Toyota hiện diện ở hầu hết phân khúc, từ xe cỡ nhỏ đến SUV, MPV cao cấp. Khi danh mục sản phẩm rộng như vậy, việc có vài mẫu rơi vào nhóm doanh số thấp là điều khó tránh.

Alphard, Land Cruiser và Land Cruiser Prado đều là những mẫu xe mang tính đặc thù, có giá bán cao nên doanh số luôn giữ ở mức vài chục xe mỗi tháng. Ảnh: Thượng Tâm.

Do đó, không thể xem đây là dấu hiệu sa sút của Toyota. Trong tháng 3, hãng xe Nhật đạt doanh số 8.143 xe, xếp thứ hai toàn thị trường, chỉ sau VinFast. Kết quả này cho thấy, bên cạnh một số mẫu xe góp mặt trong nhóm bán ít, Toyota vẫn duy trì lực kéo doanh số nhờ nhiều sản phẩm chủ lực bán ổn định.