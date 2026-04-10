Mỹ tăng tốc Lynx XM30: “Quái thú” chiến trường mới với pháo 50 mm và khả năng tác chiến tự động

Một phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ mới với pháo 50 mm, tháp pháo không người lái và khả năng vận hành tự động tùy chọn vừa được giới thiệu, hé lộ bước nhảy vọt trong sức mạnh lục quân Mỹ.

Quân đội Mỹ đang tiến gần hơn tới việc triển khai phương tiện chiến đấu bộ binh thế hệ tiếp theo, khi công ty Rheinmetall chi nhánh Mỹ công bố thêm chi tiết về mẫu Lynx XM30, trong bối cảnh Lầu Năm Góc chuẩn bị đề xuất ngân sách mua sắm trị giá 547 triệu USD cho năm tài khóa 2027.

Thông báo này cho thấy một bước chuyển quan trọng của chương trình XM30 – từ giai đoạn phát triển sang sản xuất ban đầu – đánh dấu cột mốc lớn trong việc thay thế đội xe M2 Bradley đã lão hóa.

Chương trình XM30 bước sang giai đoạn mới

Cập nhật mới nhất được đưa ra khi Lầu Năm Góc lên kế hoạch mua 19 phương tiện trong ngân sách năm 2027. Việc chuyển từ tài trợ nghiên cứu sang mua sắm cho thấy mức độ tin tưởng ngày càng cao vào độ hoàn thiện của thiết kế. Giai đoạn sản xuất ban đầu này nhằm phục vụ việc kiểm chứng cuối cùng và hoàn thiện quy trình chế tạo trước khi mở rộng quy mô.

Chương trình XM30 được phát triển từ dự án xe chiến đấu tự vận hành khi không có con người (OMFV), được khởi động sau khi chương trình xe chiến đấu bộ binh bị hủy bỏ. Vào tháng 6/2023, quân đội Mỹ chính thức đổi tên chương trình thành xe bộ binh cơ giới hóa XM30, đưa dự án sang giai đoạn kỹ thuật tiên tiến hơn.

Sự chuyển dịch này cũng phản ánh tính cấp bách trong việc hiện đại hóa lực lượng thiết giáp. Nền tảng Bradley đã phục vụ từ những năm 1980 và tham chiến trong nhiều cuộc xung đột, nhưng các mối đe dọa mới đã bộc lộ những hạn chế của nó.

Liên minh công nghiệp định hình thiết kế

Lynx XM30 đang được phát triển bởi Team Lynx – một liên minh được thành lập riêng cho chương trình này. Nhóm bao gồm Textron Systems, RTX Corporation, L3Harris Technologies, Allison Transmission và Anduril Industries.

Sự kết hợp giữa các tập đoàn quốc phòng truyền thống và các công ty công nghệ mới nổi phản ánh độ phức tạp trong yêu cầu của quân đội Mỹ. Phương tiện này được kỳ vọng sẽ hoạt động trong các kịch bản chiến đấu cường độ cao với các đối thủ ngang hàng, đồng thời tích hợp các hệ thống số hóa và tự động tiên tiến.

Rheinmetall nhấn mạnh rằng thiết kế được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực chiến.

“Lynx XM30 không được thiết kế trong phòng thí nghiệm”, công ty cho biết. “Tại American Rheinmetall, nhiều người tham gia phát triển phương tiện này từng phục vụ trong các đơn vị thiết giáp và hiểu rõ môi trường chiến đấu khốc liệt. Kinh nghiệm đó trực tiếp định hình cách XM30 được chế tạo, từ khả năng sống sót đến hiệu quả nhiệm vụ”.

Hỏa lực vượt trội, bảo vệ kíp lái tối đa

Trung tâm sức mạnh của XM30 là tháp pháo không người lái trang bị pháo tự động 50 mm XM913 Bushmaster. Loại vũ khí này có tầm bắn và hỏa lực vượt trội so với pháo 25 mm trên Bradley, giúp tăng hiệu quả trước các mục tiêu bọc thép hiện đại.

Tháp pháo không người cho phép xe vận hành với kíp lái chỉ hai người. Cả hai đều ngồi trong thân xe, tăng khả năng bảo vệ nhờ loại bỏ vị trí pháo thủ truyền thống.

Nền tảng này cũng sở hữu khung gầm cơ động cao cùng các hệ thống bảo vệ tích hợp nhằm chống lại các mối đe dọa hiện đại. Kiến trúc mở dạng mô-đun cho phép nâng cấp trong tương lai mà không cần thiết kế lại toàn bộ, giúp phương tiện thích ứng theo thời gian.

Hướng tới chiến tranh tự động và kết nối mạng

Một trong những điểm nổi bật của XM30 là khả năng vận hành có hoặc không có kíp lái. Xe có thể chở binh sĩ vào chiến trường và cung cấp hỏa lực trong các chiến dịch hiệp đồng binh chủng, đồng thời cũng có thể hoạt động hoàn toàn không người lái khi cần thiết.

Tính linh hoạt này mở rộng sang vai trò của nó trong mạng lưới chiến trường. XM30 được thiết kế để điều khiển các hệ thống robot và bán tự động hoạt động cùng nó, đóng vai trò như một trung tâm điều phối trong các chiến dịch phối hợp.

Quân đội Mỹ dự kiến triển khai XM30 trong các Lữ đoàn Chiến đấu Thiết giáp, nơi nó sẽ thay thế Bradley trong các đội hình chiến tranh hiện đại. Những đơn vị này được dự báo sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa ngày càng phức tạp, bao gồm vũ khí chống tăng tầm xa, máy bay không người lái và tác chiến điện tử.

Sự kết hợp giữa hỏa lực mạnh hơn, giảm thiểu rủi ro cho kíp lái và khả năng tự động hóa đang biến XM30 trở thành một trong những trụ cột chiến lược trong tương lai của quân đội Mỹ.

Theo IE