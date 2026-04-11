Phái đoàn Mỹ và Iran tới Pakistan để tham gia đàm phán hòa bình

Đàm phán Mỹ–Iran tại Islamabad sẽ diễn ra trong ngày hôm nay trong bối cảnh eo biển Hormuz bị kiểm soát chặt, khiến nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận gia tăng.

Các cuộc đàm phán Mỹ–Iran dự kiến diễn ra trong hôm nay, 11/4, đang bị phủ bóng bởi làn sóng không kích liên tiếp của Israel vào Lebanon, bất chấp những nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn mong manh.

Một phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã tới Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị đối thoại với Mỹ, trong bối cảnh các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông vẫn đang được thúc đẩy.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng đang trên đường tới Islamabad, cho biết Washington sẵn sàng tiến hành ngoại giao “thiện chí” nếu Tehran có động thái tương tự.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giảm cường độ ném bom Lebanon, trong khi Iran khẳng định lệnh ngừng bắn hai tuần với Mỹ phải bao gồm cả chiến sự tại quốc gia này.

Tuy nhiên, bất chấp lời kêu gọi của ông Trump, truyền thông Lebanon cho biết Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích trên khắp cả nước vào thứ Sáu. Trong khi đó, truyền thông Iran tuyên bố Tehran đã buộc Israel phải dừng tấn công vào Beirut như điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian.

Kể từ khi xung đột leo thang, khoảng 1.800 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Lebanon, riêng ngày thứ Tư có hơn 300 người tử vong, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ từ công chúng, bao gồm cả các đồng minh của Mỹ tại Liên minh châu Âu.

Các điều khoản cụ thể của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa rõ ràng. Truyền thông Iran đã công bố một kế hoạch bao gồm cam kết không tấn công, quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Tehran, chấp nhận một phần hoạt động làm giàu uranium, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hezbollah và dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt – nhiều điều khoản trong số này trước đây từng bị Mỹ phản đối.

Trong khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran nhìn chung vẫn được duy trì tại khu vực Vịnh, ông Trump cảnh báo Iran “tốt nhất nên dừng lại” việc thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz, sau khi Tehran tuyên bố sẽ đưa việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược này lên “một giai đoạn mới”.

Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz hiện vẫn hạn chế và chịu sự kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong khi Tehran hướng tàu thuyền sang các tuyến đường thủy được chỉ định để tránh nguy cơ bị dính thủy lôi.

Những diễn biến chính

Phái đoàn Iran do ông Ghalibaf dẫn đầu đã tới Islamabad, cùng với Ngoại trưởng Abbas Araghchi, thư ký Hội đồng Quốc phòng Ali Akbar Ahmadian và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đang trên đường tới Islamabad để tham gia đàm phán.

Ông Donald Trump cảnh báo các cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể được nối lại nếu không đạt được thỏa thuận trong vòng 24 giờ, đồng thời cho biết các tàu chiến Mỹ đang được nạp “những vũ khí tốt nhất từng được chế tạo”.

Trước khi lên đường, ông Ghalibaf tuyên bố đàm phán chỉ có thể bắt đầu nếu hai điều kiện được đáp ứng: Israel phải ngừng tấn công Lebanon và tài sản bị phong tỏa của Iran phải được giải phóng.

Ông Ghalibaf cũng đăng tải hình ảnh một đài tưởng niệm tạm thời dành cho các nạn nhân trong một vụ không kích bị nghi là do Mỹ thực hiện vào một trường học nữ sinh ở Minab, gọi họ là “những người đồng hành trên chuyến bay” đưa phái đoàn Iran tới Islamabad.

Trong khi đó, ông Trump khẳng định Washington không cần “kế hoạch B” nếu đàm phán thất bại, bởi eo biển Hormuz sẽ được mở “bằng cách này hay cách khác”.

“Họ đã bị đánh bại về quân sự. Và giờ chúng tôi sẽ mở Vịnh, có hoặc không có họ… Nó sẽ được mở. Và tôi nghĩ điều đó sẽ diễn ra rất nhanh. Nếu không, chúng tôi sẽ kết thúc nó theo cách này hay cách khác”, ông nói với báo giới trước khi lên chuyên cơ Không lực Một.

“Không cần kế hoạch dự phòng. Quân đội của họ đã bị đánh bại… chúng tôi đã làm suy yếu gần như mọi thứ”, ông nhấn mạnh.

Theo RT