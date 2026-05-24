Đấu súng gần Nhà Trắng, mật vụ Mỹ bắn chết nghi phạm ngay cạnh khu phức hợp của ông Trump

Một nghi phạm mang súng đã bị mật vụ Mỹ bắn chết gần Nhà Trắng sau khi nổ súng vào lực lượng an ninh. Vụ việc khiến khu vực Nhà Trắng bị phong tỏa khẩn cấp.

Các mật vụ Mỹ đã bắn chết một nghi phạm gần Nhà Trắng hôm 23/5 sau khi người này bị cáo buộc nổ súng vào lực lượng an ninh làm nhiệm vụ gần khu phức hợp, giới chức cho biết.

Vụ việc khiến khu vực bãi cỏ phía bắc Nhà Trắng phải sơ tán khẩn cấp và các phóng viên được đưa vào phòng họp báo, trong khi toàn bộ Nhà Trắng cùng khuôn viên bị phong tỏa.

Tổng thống Donald Trump, người đang ở bên trong Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc, không bị ảnh hưởng.

Một phát ngôn viên của Sở Mật vụ cho biết nghi phạm nam – hiện chưa được công bố danh tính chính thức – đã tiếp cận một trạm kiểm soát tại góc đường 17 và đại lộ Pennsylvania Northwest, rút vũ khí từ trong túi rồi nổ súng vào các nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ.

Các đặc vụ Mật vụ lập tức đáp trả, bắn trúng nghi phạm. Người này được đưa tới bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch nhưng sau đó đã tử vong.

Một người qua đường cũng bị thương nặng trong vụ việc, tuy nhiên giới chức cho biết hiện vẫn chưa rõ người này bị trúng đạn từ phát súng ban đầu của nghi phạm hay trong cuộc đấu súng sau đó.

Không có đặc vụ nào bị thương trong vụ việc.

Phóng viên Selina Wang của ABC News đang ghi hình trên bãi cỏ phía bắc Nhà Trắng thì tiếng súng vang lên.

“Nghe như có hàng chục phát súng,” bà Wang viết trên mạng xã hội X. “Chúng tôi được yêu cầu chạy thật nhanh vào phòng họp báo.”

Lệnh phong tỏa Nhà Trắng và khuôn viên sau đó được dỡ bỏ vào khoảng 18h45 giờ địa phương.

Nhà chức trách chưa chính thức công bố danh tính nghi phạm, song nhiều nguồn tin thực thi pháp luật xác định người này là Nasire Best, 21 tuổi, đến từ bang Maryland.

Theo Fox News, người này từng nhiều lần chạm trán Sở Mật vụ và có tiền sử vấn đề tâm thần, bao gồm hai lần bị tạm giữ hồi đầu năm nay vì các cáo buộc đe dọa và xâm nhập khu vực hạn chế.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh an ninh quanh Nhà Trắng đang được siết chặt.

Đầu tháng này, Sở Mật vụ cho biết một người đàn ông đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắn gần Đài tưởng niệm Washington sau khi nổ súng vào cảnh sát, khiến khu vực này phải nâng mức báo động an ninh trong thời gian ngắn.

