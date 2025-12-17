Siêu tàu sân bay Mỹ áp sát Venezuela: Kịch bản đối đầu quân sự tại Caribe bắt đầu?

Siêu tàu sân bay Hải quân Mỹ USS Gerald Ford cùng nhóm tác chiến hộ tống đã được điều chuyển tới vị trí cách Puerto Rico khoảng 600 km về phía nam – tây nam, đưa lực lượng này tiến gần đáng kể tới Venezuela, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Washington có thể phát động các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia láng giềng phía nam.

Chỉ vài giờ sau khi các tàu được tái bố trí, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo khởi động các chiến dịch mặt đất của Mỹ nhằm vào các băng nhóm ma túy xuyên quốc gia bị cáo buộc hoạt động từ lãnh thổ Venezuela.

Venezuela và phần lớn cộng đồng quốc tế đã bác bỏ các cáo buộc về việc các băng đảng ma túy hoạt động từ bên trong nước này, cho rằng đó là cái cớ được dựng lên nhằm biện minh cho hành động quân sự, với mục tiêu lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa của quốc gia giàu tài nguyên này bằng vũ lực, làm tê liệt nền kinh tế bằng cách phá hủy các cơ sở hạ tầng then chốt, kết hợp với việc siết chặt các lệnh trừng phạt kinh tế.

Những diễn biến này xảy ra không lâu sau khi lực lượng Mỹ, vào ngày 10/12, đã lên tàu và chiếm quyền kiểm soát một tàu chở dầu của Venezuela trên vùng biển quốc tế – động thái đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong căng thẳng giữa hai nước.

Máy bay chiến đấu F-35 tại Puerto Rico. Ảnh: MW.

Tàu USS Gerald Ford được lệnh triển khai tới vùng biển Caribe cùng phần lớn nhóm tác chiến của nó vào cuối tháng 10. Sau đó, những hình ảnh do Bộ Chiến tranh Mỹ công bố vào cuối tháng 11 xác nhận rằng không đoàn trên tàu sân bay này đã bắt đầu tiến hành các hoạt động bay trên biển Caribe.

Giới chức Mỹ mô tả các hoạt động này là một phần của tư thế sẵn sàng mở rộng, trong đó các tiêm kích F-18E/F trên tàu được cho là đang mô phỏng các đòn tấn công vào các mục tiêu tại Venezuela.

USS Gerald Ford là chiến hạm duy nhất thuộc lớp của mình hiện đang hoạt động, khi những sự trì hoãn nghiêm trọng trong chương trình đã khiến việc đưa các siêu tàu sân bay thế hệ mới tiếp theo vào biên chế bị chậm trễ. Trước khi được triển khai tới Caribe, con tàu này từng hoạt động tại châu Âu, bao gồm cả các nhiệm vụ ở Bắc Cực, trong giai đoạn căng thẳng cao độ giữa Nga và NATO.

Máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Venezuela. Ảnh: MW.

Nếu Mỹ phát động các cuộc không kích, nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ được hỗ trợ bởi nhiều tàu chiến hộ tống khác, cũng như các máy bay triển khai trên bộ, bao gồm máy bay tác chiến điện tử E/A-18G và tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 tại Puerto Rico.

Tuy nhiên, các đợt trì hoãn trong việc tích hợp tiêm kích F-35C với hệ thống phóng máy bay bằng máy phóng của USS Gerald Ford đã khiến siêu tàu sân bay này hiện chỉ có thể vận hành một không đoàn tác chiến hoàn toàn gồm các tiêm kích thế hệ 4 F-18E/F cũ hơn.

Venezuela hiện sở hữu một phi đội nhỏ gồm 21 tiêm kích Su-30MK2, được đánh giá là vượt trội đáng kể so với bất kỳ loại tiêm kích nào mà các máy bay phương Tây từng đối mặt trong chiến đấu. Các máy bay này được yểm trợ bởi mạng lưới phòng không mặt đất xây dựng quanh hệ thống phòng không tầm xa S-300VM, cùng nhiều hệ thống tầm ngắn bổ trợ khác.

Dù vậy, ưu thế vượt trội về số lượng của lực lượng tiêm kích Mỹ trong khu vực, cùng với việc triển khai các phương tiện hỗ trợ cực kỳ lợi hại như E/A-18G và hệ thống cảnh báo sớm – chỉ huy trên không E-2D AEW&C, được cho là sẽ đặt lực lượng Venezuela vào thế bất lợi đáng kể.

Theo MW