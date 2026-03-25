Mỹ chuẩn bị điều “quân bài tinh nhuệ” tới Trung Đông

Mỹ chuẩn bị triển khai hàng nghìn lính dù tinh nhuệ tới Trung Đông, làm dấy lên lo ngại leo thang chiến tranh dù vẫn theo đuổi đàm phán với Iran.

Lầu Năm Góc sắp triển khai hàng nghìn binh sĩ từ Sư đoàn Dù tinh nhuệ 82 của Lục quân Mỹ tới Trung Đông, hai nguồn thạo tin nói với Reuters. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vẫn nói về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh.

Trước đó, ngày 18/3, chính quyền Trump cho hay họ đang cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ Mỹ – một bước đi có thể mở rộng các lựa chọn quân sự, bao gồm cả việc đưa lực lượng vào lãnh thổ Iran. Một sự leo thang như vậy có thể làm gia tăng đáng kể mức độ căng thẳng của cuộc xung đột hiện đã bước sang tuần thứ tư và gây biến động mạnh trên thị trường toàn cầu.

Các quan chức, yêu cầu giấu tên, không nêu rõ binh sĩ sẽ được triển khai tới đâu ở khu vực Trung Đông hoặc khi nào họ sẽ tới. Các lực lượng này hiện đang đóng tại Fort Bragg, bang North Carolina.

Quân đội Mỹ chuyển các câu hỏi tới Nhà Trắng, trong khi Nhà Trắng cho biết mọi thông báo về triển khai quân sẽ do Lầu Năm Góc công bố.

“Như chúng tôi đã nói, Tổng thống Trump luôn có trong tay mọi lựa chọn quân sự”, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết.

Một nguồn tin nói với Reuters rằng chưa có quyết định đưa quân vào Iran, nhưng việc triển khai này sẽ giúp tăng cường năng lực cho các chiến dịch tiềm tàng trong tương lai tại khu vực.

Một nguồn khác cho biết Lầu Năm Góc dự kiến điều động khoảng 3.000–4.000 binh sĩ.

Trước đó, ngày 20/3, giới truyền thông nước ngoài đưa tin rằng Mỹ đã quyết định điều hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ trên tàu đổ bộ tấn công USS Boxer, cùng đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến và các tàu chiến hộ tống tới Trung Đông.

Trước khi các lực lượng bổ sung được triển khai, Mỹ đã có khoảng 50.000 binh sĩ tại khu vực. Thông tin tăng viện xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông Trump hoãn kế hoạch ném bom các nhà máy điện Iran, nói rằng đã có những cuộc trao đổi “hiệu quả”.

Tuy nhiên, sau phát biểu của ông Trump trên Truth Social hôm thứ Hai, Iran phủ nhận việc có bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Kể từ khi các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu ngày 28/2, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào khoảng 9.000 mục tiêu bên trong Iran.

Một quan chức Mỹ cho biết đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 290 người bị thương trong cuộc chiến. Trong số này, 10 người vẫn bị thương nặng, còn 255 người đã trở lại làm nhiệm vụ.

Ông Trump cân nhắc bước đi tiếp theo

Các nguồn tin trước đó cho biết quân đội Mỹ đang xem xét nhiều phương án trong cuộc chiến với Iran, bao gồm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, thậm chí có thể triển khai lực lượng tới bờ biển Iran.

Chính quyền Trump cũng đã thảo luận về khả năng đưa lực lượng mặt đất tới đảo Kharg – nơi chiếm tới 90% lượng xuất khẩu dầu của Iran.

Sư đoàn Dù 82, lực lượng có thể được triển khai trong vòng 18 giờ sau khi nhận lệnh, chuyên thực hiện các chiến dịch đổ bộ đường không bằng dù.

Việc sử dụng lực lượng mặt đất Mỹ – dù chỉ trong các nhiệm vụ hạn chế – có thể mang lại rủi ro chính trị đáng kể cho ông Trump, trong bối cảnh công chúng Mỹ không ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch tại Iran, và bản thân ông từng cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ tránh đưa Mỹ vào các cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm thứ Ba cho thấy chỉ 35% người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công vào Iran, giảm từ 37% tuần trước. Trong khi đó, 61% phản đối, tăng từ 59% trước đó.

Theo Reuters