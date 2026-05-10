Tổng thống Putin nói xung đột Ukraine đang tới hồi kết, để ngỏ khả năng gặp ông Zelensky

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết có khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi các thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng trên khắp nước Nga và thế giới đã khép lại vào ngày 9/5, trong khi ông Putin có một loạt cuộc gặp với các lãnh đạo nước ngoài tới Moscow và trả lời báo giới về xung đột Ukraine, quan hệ Nga–Trung cùng nhiều vấn đề quốc tế khác.

“Tôi nghĩ vấn đề đang tiến tới hồi kết của cuộc xung đột Ukraine,” nhà lãnh đạo Nga nhận định khi trả lời câu hỏi của báo chí. Ông cũng không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky tại một nước thứ ba sau khi các thỏa thuận cuối cùng về giải pháp hòa bình được hoàn tất.

Dưới đây là những điểm đáng chú ý khác trong phát biểu của ông Putin.

Ukraine chưa phản hồi sáng kiến trao đổi tù binh của ông Trump

Ngày 5/5, Moscow đã gửi cho Kiev danh sách 500 tù binh chiến tranh Ukraine và đề xuất trao đổi, ông Putin cho biết.

“Chúng tôi lập tức ủng hộ,” ông Putin nói khi đề cập đến đề xuất của Tổng thống Donald Trump. Theo nhà lãnh đạo Nga, Ukraine cho biết họ cần thời gian để xem xét danh sách và sau đó nói rằng họ “chưa sẵn sàng” cho cuộc trao đổi. Tính đến nay, phía Ukraine vẫn chưa có động thái nào.

Nga cũng cáo buộc Kiev từ chối một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn khác trước đó vào ngày 9/5.

Ông Putin và ông Trump thảo luận về lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng

Trong cuộc điện đàm gần nhất với ông Trump vào cuối tháng 4, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các hoạt động kỷ niệm ngày 9/5, ông Putin tiết lộ. Ông Trump được cho là đã nhắc tới cuộc chiến chung chống chủ nghĩa phát xít.

Ông Putin cho biết ông đã thông báo với ông Trump về kế hoạch Nga tuyên bố ngừng bắn vào các ngày 8 và 9/5.

“Tổng thống Trump đã ủng hộ điều đó,” ông Putin nói.

Nga công khai thông báo lệnh ngừng bắn nhưng không nhận được phản ứng ngay lập tức từ phía Ukraine. Tuy nhiên, Kiev sau đó đề xuất một lệnh ngừng bắn vào ngày 6/5, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng tới 8.970 lần kể từ khi lệnh này có hiệu lực từ nửa đêm 8/5, bao gồm các cuộc tấn công bằng UAV và pháo kích. Moscow cho biết họ đã ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ trên tiền tuyến Ukraine dừng hoạt động tác chiến và giữ nguyên vị trí.

Ông Putin giải thích việc không có khí tài quân sự tại lễ duyệt binh

Ông Putin xác nhận lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay tại Moscow không có khí tài quân sự không chỉ vì lý do an ninh mà chủ yếu để quân đội Nga tập trung hoàn toàn vào việc đánh bại quân đội Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Chúng tôi quyết định chắc chắn sẽ tổ chức các hoạt động lễ hội, nhưng không trình diễn khí tài quân sự. Không chỉ vì lo ngại an ninh mà trên hết vì lực lượng vũ trang phải tập trung vào việc đánh bại hoàn toàn kẻ thù,” ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết quyết định này được đưa ra từ lâu trước khi giới chức Ukraine đưa ra các phát biểu mang tính khiêu khích. Lễ duyệt binh ngày 9/5 vẫn có các khối quân diễu hành và màn bay biểu diễn của không quân.

Giới tinh hoa phương Tây đang dùng Ukraine để chống Nga

Ông Putin cũng tuyên bố phe toàn cầu hóa trong giới tinh hoa phương Tây đang thực chất tiến hành chiến tranh chống Nga bằng cách sử dụng người Ukraine như lực lượng ủy nhiệm.

“Chúng tôi cần bảo đảm không ai đe dọa chúng tôi. Đó là mục tiêu của chúng tôi,” ông Putin nói khi được hỏi về các điều kiện đàm phán hòa bình.

Ông nhấn mạnh Moscow hiểu rõ sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine, đặc biệt là công nghệ UAV, đồng thời cho rằng phía bên kia đang leo thang nhưng cũng tìm cách thiết lập liên lạc vì hiểu rằng leo thang thêm nữa có thể phải trả giá rất đắt.

Ông Putin tin quan hệ với phương Tây sẽ được khôi phục

Tổng thống Nga cho rằng các chính trị gia phương Tây phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột Ukraine vì đã lừa dối mọi người bằng cam kết không mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sang phía đông.

Ông Putin cũng tiết lộ Nga đã cảnh báo các đối tác nước ngoài về hậu quả có thể xảy ra nếu Moscow trả đũa Kiev sau các hành động khiêu khích vào Ngày Chiến thắng. Theo ông, Moscow đặc biệt yêu cầu Washington bảo đảm an toàn cho các cơ quan ngoại giao tại Kiev, điều góp phần dẫn tới sáng kiến ngừng bắn ba ngày của ông Trump.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow không muốn leo thang hay làm xấu thêm quan hệ với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Nga chưa bao giờ đóng cánh cửa đàm phán với châu Âu hay Ukraine, đồng thời nhắc tới cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder như một trung gian đối thoại phù hợp. Ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ khôi phục quan hệ với nhiều quốc gia phương Tây trong tương lai.

Nga không muốn leo thang với bất kỳ ai

Ông Putin nhấn mạnh Nga không mong muốn làm xấu đi quan hệ với bất kỳ quốc gia nào.

Ông cho biết mọi trung tâm ra quyết định chủ chốt của chính phủ và quân đội Ukraine đều nằm ở trung tâm Kiev, ngay gần hàng chục cơ quan ngoại giao nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Nga tiết lộ Moscow đã cảnh báo các đối tác lớn, chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ, về hậu quả có thể xảy ra từ các hành động khiêu khích của Ukraine vào ngày 9/5. Ông Putin nói Nga đã mô tả rõ kịch bản có thể xảy ra, góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, bao gồm sáng kiến ngừng bắn ba ngày của ông Trump.

Trước đó, ông Zelensky từng đưa ra những lời đe dọa úp mở nhằm vào các quan chức nước ngoài dự định tham gia lễ duyệt binh.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tiến hành đòn trả đũa nhằm vào trung tâm Kiev nếu có nỗ lực phá hoại các hoạt động Ngày Chiến thắng ở Moscow, đồng thời kêu gọi người dân và các nhà ngoại giao rời thủ đô Ukraine trước.

Nga đề nghị hỗ trợ giải quyết vấn đề hạt nhân Iran

Tổng thống Nga tiết lộ Moscow đã đề xuất hỗ trợ giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân Iran, bao gồm việc xuất khẩu uranium làm giàu, giống như họ từng thực hiện thành công trước đây.

Ông Putin cho biết nỗ lực trước đó từng đóng vai trò tích cực quan trọng trong Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung – thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 nay đã sụp đổ.

Theo ông Putin, ban đầu Mỹ, Iran và Israel đều đồng ý với ý tưởng này. Tuy nhiên, sau đó Washington và Tehran lại cứng rắn hơn – Mỹ yêu cầu uranium chỉ được chuyển tới lãnh thổ Mỹ, trong khi Iran đề xuất thành lập liên doanh Nga–Iran ngay trên lãnh thổ Iran để pha loãng uranium. Kết quả là tình hình rơi vào bế tắc hoàn toàn.

Ông Putin cũng bày tỏ tiếc thương trước cái chết của cựu Thư ký Hội đồng An ninh Iran Ali Larijani, mô tả ông là một đối tác mang tính xây dựng. Ông Larijani từng đóng vai trò chủ chốt phía Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân trước đây.

Theo RT